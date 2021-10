Ein Kauf ohne Rückzugsoption

Bensheim. Der Jurist Gerd-Friedrich Huck berät die Familie Karakaya bei ihren Projekten. Auch in Bensheim saß er am Donnerstag im Rathaus mit am Tisch. Er bestätigte, dass der Kauf von Grundstück und Immobilie ohne Rückzugsoption getätigt worden sei „und der Grundbucheintrag umgeschrieben“ wurde. „Der Blick geht nach vorne“, versicherte der ehemalige Bürgermeister von Schwalmstadt. Dort leitete der Sozialdemokrat von 1988 bis 1994 die Verwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Huck kennt demnach auch die andere Seite am Verhandlungstisch, was sicherlich kein Nachteil ist. Er sei sich sicher, dass man im gegenseitigen Vertrauen zu einem guten Ergebnis kommen werde. „Wenn es uns gelingt, hier städtische und mit dem Familienzentrum soziale Interessen zusammenzuführen, wäre das außerordentlich positiv“, bemerkte Gerd-Friedrich Huck. dr