„Ein Kämpfer für Qualität“ sagt Adieu

Bensheim. Nach 30 Jahren bei der Stadt Bensheim wurde am Montag Ulrich Mattern-Guther offiziell in Altersteilzeit verabschiedet. Seine Einstellung erfolgte am 15. April 1991 als Diplom-Ingenieur. Während seiner Zeit bei der Stadt Bensheim hat er viele Projekte mit umgesetzt. „Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht“, betonte Mattern-Guther, der besonders die gute Teamarbeit hervorhob. Der stellvertretende Leiter für den technischen Bereich im Team Gebäudemanagement, Matthias Klug, nannte Mattern-Guther „einen Kämpfer für Qualität, der mit viel Liebe zum Detail zu Werke gegangen ist“.

Bürgermeisterin Christine Klein, Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung und Stadtrat Adil Oyan dankten ihm für den jahrzehntelangen Einsatz und die für die Stadt prägende Arbeit. Nach seiner Gärtnerausbildung absolvierte Mattern-Guther an der Technischen Fachhochschule Berlin ein Studium in Fachrichtung Landespflege mit den Schwerpunkten Grünplanung und Landschaftsplanung. Es folgten zwei berufliche Stationen in Berlin, bevor er zur Stadt Bensheim wechselte.

Auf vielen Grünflächen, öffentlichen Plätzen und Spielflächen hat er maßgeblich die Planungen verantwortet und „viele Spuren hinterlassen“, wie Christine Klein es formulierte. Für den Personalrat dankte ihm die Vorsitzende Elke Ritter für sein Wirken bei der Stadt Bensheim. ps/Bild: Neu