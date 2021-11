Ein Jahr als Bensheimer Bürgermeisterin

Bensheim. Wenn eine Frau für ihr „vielfältiges soziales und politisches Engagement zum Wohle der Menschen“ das Bundesverdienstkreuz am Bande erhält, dann kann ihr eine hohe Arbeitsbelastung nicht fremd sein.

Vielleicht ist es dennoch gut, nicht alles vorher zu ahnen, was eine Frau im Amt der Bürgermeisterin erwartet. So darf man laut Veranstalter auf den Rückblick gespannt sein, den Christine Klein auf Einladung des monatlich tagenden Diskussionsforums „Grüne Runde“ in einer Matinee-Veranstaltung am Sonntag, 5. Dezember, um 11 Uhr im Wappensaal des Dalberger Hofes geben wird.

Zur Erinnerung: Am 15. November 2020 hatte Klein als unabhängige Kandidatin die Stichwahl um das Bürgermeisteramt der Stadt Bensheim gegen den bisherigen Amtsinhaber Rolf Richter (CDU) gewonnen und als erste Frau in der Geschichte der Stadt dieses Amt angetreten. Natürlich hatte das Folgen, nicht zuletzt für Privatleben, Familie und die vielfältigen zeitlichen Festlegungen.

So wird die Bürgermeisterin keinen trockenen Rechenschaftsbericht mit Hunderten von Einzelmaßnahmen geben, sondern über ihre persönliche Motivation, ihre Erwartungen und Erfahrungen sprechen, über Schwierigkeiten, Freude im Amt und die Rolle der Verwaltung, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

„Dabei geht es nicht zuletzt um die Fragen, in wieweit Innen- und Außenansicht des Amtes auseinander klaffen und welche Akzente Christine Klein für die weitere Entwicklung Bensheims setzen würde“, betonen die Veranstalter.

Die Bevölkerung ist zur Teilnahme und Diskussion in den Wappensaal des Dalberger Hofs, Am Bürgerhaus 14, eingeladen. Es gilt die 2 G-Regelung, Einlass ab 10.30 Uhr. red