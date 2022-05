Ein Insektenhotel für das Hochstädter Haus

Bensheim. Es gibt eine neue erste Adresse in Hochstädten, zumindest für Wildbienen, Wespen und Co.: Am Sonntag wurde ein von Markus van Kempen gebautes Insektenhotel direkt hinter dem Dorfgemeinschaftshaus durch die erste Vorsitzende des Fördervereins Hochstädten Susanne Sartorius und Marion Machalowski als Patin des Projekts eingeweiht. Rund um die Einweihung gab es einen ganzen Nachmittag rund um das Motto „Natur pur“, bei dem auch allerlei Nützliches für die Tierwelt gebastelt werden konnte.

Ein Vortrag von Jürgen Schneider vom Nabu Meerbachtal über das Anlegen von Blühwiesen rundete das Programm ab. Anhand von Beispielen zeigte der Referent die Umwandlung wenig insektenfreundlicher Flächen in unterschiedliche Kleinbiotope, die eine größere Artenvielfalt fördern können.

„Wenn die Wildbienen aussterben, werden etwa 80 Prozent aller Pflanzen bei uns zurückgehen“, machte Schneider auf die Wichtigkeit der Insekten aufmerksam und zeigte anhand der Nahrungspyramide, wie alle Lebensformen voneinander abhängig sind: Die Pflanzen werden von Erstkonsumenten wie Hasen, Rehen, Eichhörnchen, Schnecken, Käfern oder Schmetterlingen gefressen. Diese wiederum ernähren Zweitverbraucher wie die meisten Vögel, Füchse, Igel, Erdkröten oder Wildschweine. Als Endkonsumenten profitieren dann Wanderfalken, Habichte oder Wölfe indirekt von der Pflanzenwelt.

Und diese sollte möglichst artenreich sein, denn viele Insekten sind spezialisiert auf eine ganz bestimmte Nahrungspflanze, und manche Vogelarten brauchen ganz bestimmte Insekten, um sich zu ernähren. Deshalb, so Schneider, sei es auch nutzlos, einfach nur Nisthilfen für die erwünschte Vogelart aufzuhängen. Grundsätzlich müsse zunächst dafür gesorgt werden, dass die Vögel ein adäquates Nahrungsangebot fänden.

„Wenn die Pflanze da ist, kommen die entsprechenden Tierarten meistens ganz schnell von allein dazu“, erklärte der Referent. Als Beispiel nannte er die Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis), die Bedingung für das Vorkommen der Knautien-Sandbiene ist, die zur Ernährung auf Pollen dieser Art spezialisiert ist. Die beliebten Honigbienen übrigens sind bei den Naturschützern im Gegensatz zu dieser Wildbiene nicht erwünscht: Sie sind Nutztiere, die den gefährdeten Arten die Nahrung streitig machen.

Wie man Naturschutz ganz praktisch betreiben kann, zeigte Schneider anhand des kleinen Hausgartens seiner Schwiegermutter, der zunächst ein typischer Ziergarten im Wohngebiet war. Für das Gedeihen der Pflanzen war über die Jahre viel Mutterboden angefahren worden, den Schneider nun abtrug und durch mehrere Lkw-Ladungen des eigentlich ortstypischen Lössbodens ersetzte, in dem sich nun die Wildpflanzen verbreiten können.

Offene Stellen im Boden geben den Insekten Unterschlupf, außerdem wird dafür im Herbst ein Teil der Pflanzenstängel stehen gelassen. Eine kleine Wasserstelle, Altholz, eine Steinmauer mit offenen Fugen und ein Komposthaufen vervollkommnen die insektenfreundliche Umgebung. Wichtig sei es, so Schneider, darauf zu achten, dass von der Traubenhyazinthe im Frühjahr bis zum Efeu im späten Herbst immer etwas blühe. Die von der Schwiegermutter mit anfänglicher Skepsis betrachtete Umgestaltung habe übrigens den jährlichen Pflegeaufwand für den Garten von etwa 120 Stunden auf rund 50 Stunden reduziert.

Umgestaltung eines alten Ackers

Ein anderes Beispiel war die Umgestaltung eines alten Getreideackers, die der Nabu Meerbachtal seit dem Jahr 2020 vorgenommen hat. Hier sollten die typischen Ackerwildkräuter, die in der modernen Landwirtschaft kaum noch vorkommen, gefördert werden. Im Zeitraffer war zu sehen, wie der zunächst nur zur einen, im nächsten Jahr dann zur anderen Hälfte umgepflügte Acker zur Heimat von Natternkopf, Mohn, Kornblume, Kornrade oder Ackerstiefmütterchen wurde – und damit zum Rast- und Futterplatz von vielen Vögeln.

Doch ist es mit dem Anlegen einer Wiese nicht getan, machte Jürgen Schneider deutlich: Große Bedeutung hat auch das richtige Mähen. Hier muss nicht nur auf das adäquate Werkzeug geachtet werden, sondern auch auf den richtigen Zeitpunkt, damit die Pflanzen Gelegenheit haben, ihre Samen ausreifen und sich verbreiten zu lassen.