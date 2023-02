Bensheim. Auch wenn in den nächsten Tagen der Spätwinter ein unwillkommenes Comeback feiern soll: In der Bensheimer Innenstadt – und entlang der Bergstraße sowieso – lassen sich die ersten zarten Frühlingsboten nicht mehr wegdiskutieren. So auch rund um den Wambolter Hof, wo unser Bild entstand.

Daran (und den Temperaturen in dieser Woche) kann man sich gedanklich festhalten, sollte es tatsächlich zum Ende des Monats hin noch einmal schneien. red/Bild: Thomas Neu