Ein Hauch von Frida Kahlo

Bensheim. Auf vielen Bildern von Rosa Loy ist die Mopsdame Smylla zu sehen. Und die macht immer mal wieder Urlaub in Bensheim, denn hier wohnt ihr „Hundesitter“.

AdUnit urban-intext1

Das wäre zumindest ein origineller Grund, die Bilder der bekannten Künstlerin der Neuen Leipziger Schule auch einmal an der Bergstraße zu zeigen. Doch von Smylla wusste Museumsleiter Christoph Breitwieser noch gar nichts, als er vor einiger Zeit bei Rosa Loy anrief und fragte, ob sie bereit sei, im hiesigen Museum auszustellen.

Die Ausstellung im Museum mit Bildern von Rosa Loy konnte wegen der Corona-Pandemie nicht öffentlich gezeigt werden. Jetzt ist ein Katalog erhältlich. © Neu

Die Malerin sagte zu. In schon bewährter Zusammenarbeit mit der Galerie Kleindienst organisierte Breitwieser dann eine umfassende Ausstellung, die von großformatigen Leinwandbildern über Collagen, Druckgrafik und anderen Arbeiten auf Papier bis hin zu textilen Objekten einen breiten Überblick über das Werk der Künstlerin gibt.

Ungesehen beendet

Besser: Hätte geben können, denn obwohl die Ausstellung komplett gehängt und eingerichtet wurde, wurde sie nie öffentlich gezeigt. Anfang November sollte die Eröffnung sein – da begann der pandemiebedingte Shutdown. Mitte Januar sollte die Ausstellung eigentlich enden, doch es ging in die Verlängerung bis zum 21. Februar. Auch das nützte nichts, denn schließlich ist noch immer unklar, wann es in der Kultur wieder weitergehen kann. Schweren Herzens wurde beschlossen, die Ausstellung ungesehen zu Ende gehen zu lassen.

AdUnit urban-intext2

„Wir können ja nicht immer weiter vor uns selber herrennen“, sagt Christoph Breitwieser und erinnert an die schon lang geplanten Anschlussausstellungen etwa mit Werken von Peter Steinforth, die nicht auf ewig nach hinten verschoben werden könnten.

„Corona bringt nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Kultur Ausfälle, die nicht mehr gutgemacht werden können. Das ist sehr schmerzhaft“, so der Museumsleiter, der für die beiden kommenden Ausstellungen vorsichtshalber schon von vornherein eine digitale Notfallstrategie ins Auge fasst.

AdUnit urban-intext3

Von der Idee, die Bilder von Rosa Loy als digitale Show auf der Webseite des Museums zu präsentieren, hält er wenig. „Manche Dinge lassen sich nicht digital ersetzen. Die Bilder von Rosa Loy sind sehr emotional und sensibel, das lässt sich nur in der direkten Konfrontation erleben. Nur vor dem Original empfindet man die raumgreifende Wirkung und die Gewaltigkeit der großen Leinwände. Die Bilder hängen hier ja auch nicht einfach beliebig nebeneinander, sondern wir haben eine ganz bewusste Platzierung vorgenommen. Die Hängung ist spezifisch auf den Raum und den Lichteinfall abgestimmt. Die einzelnen Werke korrespondieren miteinander. Zum Beispiel hängen hier zwei große Hauptwerke von Rosa Loy einander genau gegenüber und der Betrachter stünde dazwischen. So etwas kann man digital nicht vermitteln“.

AdUnit urban-intext4

Ausgefallen ist auch die Eröffnungsveranstaltung, zu der Rosa Loy – die übrigens zwei Bilder extra für die Bensheimer Ausstellung gemalt hatte – persönlich kommen wollte. Die Einführungsrede sollte Neo Rauch halten, ein noch berühmterer Maler und zugleich Ehemann der Künstlerin.

Wie kam der Museumsleiter auf die Idee, Rosa Loy nach Bensheim einzuladen? „Rosa Loy gehört zu den wichtigsten Vertretern der neuen Leipziger Schule. Sie ist richtig gut. Und sie ist eine Frau. Aber gepusht werden die Männer. Immer noch. Ich denke, die Malerin gehört zu der Gruppe von zeitgenössischen deutschen Künstlern, die ganz hervorragend sind.“

Eine großartige Gelegenheit also, die dem Publikum nun leider entgehen musste – doch es gibt einen kleinen Trost: Zur Ausstellung erschien ein sorgfältig gebundener Katalog, der den Werken durch ganzseitige Abbildungen sehr viel Raum gibt. Es ist fast so etwas wie ein Bilderbuch, in dem man wie als Kind schmökern und sich in den gemalten Erzählungen der Rosa Loy verlieren kann.

Ein Hauch von Frida Kahlo

Die Bilder warten mit einer zwar sehr persönlich gefärbten, aber doch an kollektive Erinnerungen rührenden Märchenwelt auf. Da gibt es Feen und Gnome, Finsterlinge und Lichtgestalten und gleichzeitig sind es buchstäblich geerdete Bilder, in denen gepflanzt und geackert wird und die Pflanzen botanisch bestimmbar sind. Ausschließlich von Frauen bevölkert ist diese so ganz und gar nicht süßliche Welt, über der auch ein winziger Hauch von Frida Kahlo zu wehen scheint.

Doch erzählen Rosa Loys Bilder nicht von Einsamkeit. Fast immer sind mindestens zwei Frauen in Interaktion, bei einer gemeinsamen Arbeit, physisch verbunden oder in Blickkontakt. Manch Folkloristisches lässt sich entdecken, immer wieder Elementares wie Feuer und Wasser und überall handfeste Frauen, die mit Hühnern hantieren und dabei Frisuren tragen, die einer Hofdame alle Ehre gemacht hätten.

Überhaupt, die Frisuren: Sie sind bei Rosa Loy ganz besondere Bedeutungsträger und allein schon der Einfallsreichtum der Malerin bei der Gestaltung der Haare ist der Betrachtung wert.

Den Katalog zur Ausstellung „Rosa Loy – In dieser Welt“ kann man per E-Mail direkt beim Museum bestellen (Postversand) oder bei „Krämer reloaded“ abholen, ebenfalls auf Bestellung. Auch auf der Webseite des Museums werden demnächst einige der Bilder zu sehen sein.

Info: Weitere Infos im Internet: www.stadtkultur-bensheim.de/museum