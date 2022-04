Bensheim. Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder zum Zuhören und Mitmachen – findet am Donnerstag (14.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen. Im Mittelpunkt steht diesmal das Buch „Ein Geschenk für Oskar Osterhase“.

„Oskar hat fünf beste Freunde: Rolli Igel, Fips, den Frosch, Mini Maus, Erik Eichhorn und Maxi Maulwurf. Alle hat er eingeladen und für jeden bunte Ostereier in seinem schönen Garten versteckt. Hinter großen Klappen verbergen sich aber nicht nur die farbigen Eier, sondern es geschehen auch jede Menge überraschende Dinge. Die größte Überraschung halten jedoch die Freunde für den kleinen Osterhasen bereit: Ein Geschenk. Was wohl herauskommt?“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Teilnehmende werden gebeten, am Eingang Spielplatz zu klingeln. Der Besuch der Veranstaltung ist nach direkter Anmeldung vor Ort möglich. Da die Anzahl der Gäste begrenzt ist, bittet die Stadtbibliothek um maximal eine Begleitperson pro Kind. Der Eintritt ist frei. Ab schulpflichtigem Alter ist die Einhaltung des aktuell gültigen Hygienekonzeptes erforderlich.

Weitere Infos, das Hygienekonzept und Flyer mit allen Terminen gibt es in der Stadtbibliothek (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite. ps