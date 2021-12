Ein gelbes Kreuz auf dem Bensheimer Marktplatz

Bensheim. Das Organisationsteam von Fridays for Future Bensheim versammelte sich am Samstag am Marktplatz und stellte ein großes gelbes Kreuz auf – eine Aktion, um Aufmerksamkeit und Bewusstsein für die 1,5-Grad-Grenze zu schaffen, welche in der letzten Zeit durch die um die Pandemie kreisende Politik in den Hintergrund geraten sei, schreibt die Initiative.

Das gelbe Kreuz repräsentiere ein Zeichen für Lützerath, ein Ort direkt an der Kante des Tagebaus Garzweiler im Rheinland, der für den Kohleabbau durch den internationalen Großkonzern RWE enteignet wurde. Lützerath ist der letzte bisher unberührte Ort, den es laut Aktivisten unbedingt zu schützen gelte.

Wenn Lützerath zerstört wird und weitere 650 Millionen Tonnen Braunkohle genutzt und verbrannt werden würden, „würde dies die Klimakatastrophe fatal antreiben und Klimawandelfolgen in bisher ungeahntem Maß würden auf uns zukommen“, heißt es weiter. Die Enteignung des Dorfes sei rechtlich genehmigt, doch menschlich unbegreiflich. ,,Wir wollen mit unserer Aktion verdeutlichen, dass der Kampf der gerechten Klimapolitik noch nicht zu Ende ist. Im Gegenteil, wir sind gerade erst am Anfang! Bei Lützerath verläuft die 1,5-Grad-Grenze, die wir unbedingt einhalten müssen, wenn wir die Klimakatastrophe nicht weiter anfeuern wollen als wir ohnehin schon tun“, verdeutlichte einer der Mitorganisatoren des Teams.

Während der Aktion kamen die Mitglieder der Gruppe mit einigen Passanten ins Gespräch, die sie auf die Aktion ansprachen und erfreut auf das Engagement der Ortsgruppe reagiert hätten. red

