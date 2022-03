Ein Friedenszug aus Papiertauben

Bensheim. Sie fliegen wieder. Sie fliegen für den Frieden. Als Symbol der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine: Die mehr als tausend Tauben, die über Monate in einer viel beachteten Installation in der katholischen Pfarrkirche Sankt Georg im Kircheninneren in luftiger Höhe schwebten.

Nun setzen die in Origami – die Kunst des Papierfaltens – in mühevoller Detailarbeit gefertigten Tauben zu einem neuen Höhenflug an. Das Familienzentrum Sankt Albertus/die Kindertagesstätte verkauft an diesem Wochenende – einen Friedenszug startend – eben jene Tauben als mithelfende Unterstützung für das kriegsgeschüttelte Land: Am Samstag (5.) mit einem eigenen Stand Ecke Marktplatz/Haus Fleck in der Fußgängerzone, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. Von Kindern für Kinder „Frieden für die Ukraine – Frieden für uns alle“: Unter dieser Themenstellung untermauert das Familienzentrum Sankt Albertus in Bensheim, die Kinder in den Mittelpunkt rückend, in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine zu sein. Der Erlös fließt direkt in ein Projekt vor Ort.

Die Tauben, eine jede ein Unikat, sind einzeln in Weiß, Gold oder Kupfer, oder – mehrere als Vogelschwarm zusammengeknüpft – gegen eine Spende erhältlich. red

