Still ruht der See – oder besser gesagt das große Becken im Bensheimer Basinusbad. Seit Juli können dort keine Bahnen mehr geschwommen werden, weil ein Edelstahlbecken eingebaut wird. Die Zeit auf dem Trockenen nähert sich aber langsam dem Ende. Im November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, hieß es bei einem Ortstermin am Beckenrand.

Genau dort besteht noch Handlungsbedarf.

...