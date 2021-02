Bensheim. Anastasia Bondareva war viele Jahre das Aushängeschild ihres Stammvereins VfR Fehlheim. Die junge Tischtennisspielerin sammelte nationale und internationale Titel, holte vor einem Jahr die Team-Europameisterschaft mit der U18-Nationalmannschaft, war fünfmal Deutsche Meisterin im Doppel bei der Jugend, stand bei Top-Turnieren auf dem Treppchen. In der 1. Damen-Bundesliga schlägt sie für den SV DJK Kolbermoor auf.

Im Sommer dieses Jahres wurde die talentierte Linkshänderin 18 Jahre alt – und musste sich altersbedingt von den Grün-Weißen verabschieden. Abteilungsleiter Claudio Schubert bedankte sich nun für die jahrelange Verbundenheit der gebürtigen Bensheimerin zum VfR mit einem besonderen Geschenk.

VfR europaweit bekannt gemacht

Er überreichte ihr ein Porträt, das der bekannte Maler Hans Borchert von ihr angefertigt hatte. Borchert lebt in Fehlheim und hat dort auch sein Atelier. „Wir wollten Anastasia mit einem besonderen Geschenk eine Freude machen. Es ist schließlich keine Selbstverständlichkeit, dass sie für unseren Verein angetreten ist und so den VfR europaweit etwas bekannter gemacht hat“, betonte Schubert.

Für Anastasia kam das Geschenk überraschend. „Ich war direkt hin und weg. Dieses Bild hat eine sehr große Bedeutung für mich, da ich noch nie zuvor so etwas Persönliches bekommen habe und es mir gezeigt hat, dass der Verein und all diese Menschen dahinter meine Leistungen anerkennen und vor allem wertschätzen“, erklärte die Abiturientin im Gespräch mit dieser Zeitung.

Einen Platz für das Kunstwerk hat sie bereits gefunden. Es hängt direkt vor der Eingangstür ihrer Wohnung, „damit es mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, an schöne Zeiten erinnert“.

Die Schülerin bereitet sich zurzeit im Deutschen-Tischtennis-Internat in Düsseldorf auf ihre Abschlussprüfungen vor. Die Corona-Pandemie hat ihren Alltag zwar nicht komplett durcheinandergewirbelt, aber dennoch Auswirkungen. „Ich habe Online-Unterricht, trainiere meistens zweimal täglich und am Wochenende schlage ich meistens in der Bundesliga mit dem SV DJK Kolbermoor auf.“

Erstes Training um 7 Uhr

Natürlich gebe es Veränderungen, in Nordrhein-Westfalen ist der Präsenzunterricht ausgesetzt und es werden keine Turniere gespielt. „Doch zum Glück kann ich in meiner gewohnten Umgebung trainieren und lernen“, so Anastasia Bondareva.

Das bedeutet: Um 7 Uhr startet die erste Trainingseinheit, die bis 9 Uhr geht. Nach einer kurzen Pause beginnt der Online-Unterricht, um 16 Uhr steht das nächste Training auf dem Plan. „Die restliche Zeit des Tages verbringe ich dann mit kochen und lernen.“

Den Schulabschluss am Lessing-Gymnasium geht sie trotz der aktuellen Herausforderungen im Stile einer Leistungssportlerin an. „Wenn ich mein Lerntempo und meinen Lernplan durchziehe und beibehalte, blicke ich dem Abitur ziemlich positiv entgegen.“

Gut läuft es auch bei ihrem Verein in Kolbermoor. Zwar ging das Pokalfinale vor kurzem knapp verloren, aber mit dem zweiten Platz könne man durchaus zufrieden sein. In der Liga ist die Truppe durchaus ambitioniert unterwegs. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten steht der Club mit lediglich drei Verlustpunkten an der Tabellenspitze, bei den Play-offs im April will man oben mit dabei sein. Anastasia kommt im Team um Trainer Michael Fuchs regelmäßig zu Einsätzen.

Wie es für die 18-Jährige nach dem Abitur weitergeht, „steht noch in den Sternen, da der Schritt in den Profisport ein sehr großer ist und einiges an Mut verlangt. Ich kann jedoch nicht leugnen, dass es mein großer Traum ist und ich natürlich versuchen werde, einen Weg zu finden, aus meinem Hobby meinen Beruf zu machen“.

Egal, wie es für sie dabei ausgeht, der VfR Fehlheim wird immer eine sehr große Bedeutung für Anastasia Bondareva haben. Ihre Mutter und Schwester haben bei den Grün-Weißen gespielt, Vater Andrej Bondarev zählt nach wie vor zu den Leistungsträgern in der Regionalliga-Mannschaft und fungiert als Trainer.

„Seitdem ich jung war, fühlte ich mich sehr wohl in diesem Verein und habe die Innenstruktur sehr gut kennengelernt. Vor allem schätzte ich den Spirit beim VfR, da dieser sehr familiär geführt wird“, verteilt sie ein großes Lob an die Clubverantwortlichen. Als Spielerin sei sie in vielen Situationen tatkräftig unterstützt worden, deshalb sei es ihr immer sehr wichtig und eine Ehre gewesen, Fehlheim bei Turnieren zu vertreten. „Da hatte ich das Gefühl etwas zurückgeben zu können.“

Gute Nachwuchsarbeit

Als kleiner Verein habe es der VfR sicherlich nicht leicht gehabt in den vergangenen Jahren. Doch durch die harte Arbeit der Spieler und des Vorstands sei es gelungen, in die Regionalliga aufzusteigen und sich dort festzuspielen. Dies wäre ihrer Meinung nach niemals ohne den großen Einsatz des Vorstandes möglich gewesen.

Ein weiterer Baustein des Erfolges bildet die gute Nachwuchsarbeit, die viele Talente hervorgebracht hat. „Das freut mich natürlich – und es zeigt, dass die Arbeit nicht weniger wird, sondern immer mehr, und der Verein nach Großem strebt. Mit der Hilfe all dieser Talente bin ich mir sicher, dass der VfR Fehlheim noch lange auf diesem Niveau spielen kann. Dies wünsche ich mir sehr, da ich die Chance hatte, hinter die Fassaden des Vereins zu schauen. Ich habe gesehen, wie viel Schweiß, Liebe und Leidenschaft hinter allem steckt“, bemerkte die Ausnahmespielerin.

Umgekehrt verfolgen auch die Fehlheimer die Karriere ihrer „Nastja“ und drücken die Daumen für die Zukunft. Apropos Zukunft und Vergangenheit: Die Tischtennis-Abteilung besteht in diesem Jahr seit 50 Jahren. Wie der runde Geburtstag im Sommer gefeiert werden kann, bleibt mit Blick auf die Pandemie abzuwarten. Unter den Tisch fallen soll das Jubiläum aber auf keinen Fall.