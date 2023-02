Das Start-up 1000 Satellites GmbH betreibt ein Netzwerk an dezentralen Co-Working-Standorten, um nach eigenem Bekunden flexibles und professionelles Arbeiten nah am eigenen Zuhause in der Metropolregion Rhein-Neckar für pendelnde Angestellte zu ermöglichen und damit Fahrtzeiten zu verringern.

Seit Dezember 2021 ist das Unternehmen eine eigenständige GmbH, ausgründet aus der BASF. Vom

...