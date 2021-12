Ein Bücher-Kleid als Hingucker

Schönberg. Klappern gehört zum Handwerk. Tanja Gitta Sattler, Buchautorin und Leiterin einer kleinen Flamenco-Schule aus Schönberg, hat die Binsenwahrheit auf ihre ganz eigene, charmante Weise umgesetzt. Für ihren Auftritt auf der Messe „Buch Berlin“ und der Promotiontour für ihr Buch „Der Peinlich-Run“ hat sie sich etwas Besonderes einfallen lassen, um aus der Masse herauszustechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gelernte Schneiderin

Die Vielschreiberin und gelernte Schneiderin hat sich aus einem Deko-Stoff ein exklusives Kleid genäht. Darauf zu sehen sind Bücher, Bücher und nichts als Bücher.

Autorin Tanja Gitta Sattler im selbst geschneiderten Bücher-Kleid. © Privat

„Ich bin überall aufgefallen. Das Kleid hat total eingeschlagen. Etliche Messebesucher haben mich gefragt, wo man das gute Stück kaufen kann“, erzählt sie gut gelaunt. Die Rechnung ist aufgegangen. Einige Interessierte konnte die kreative Bensheimerin sogar an den Stand ihres Verlags lotsen: „Meine Idee war es, in einer so großen Stadt wie Berlin aus der Masse herauszustechen. Außerdem habe ich in jedem Gespräch Werbung für meine Heimatstadt gemacht.“

Und weil Tanja Gitta Sattler nicht auf einem Bein stehen wollte, hat sie sich im Handumdrehen ein zweites Kleid für die Reise in Bundeshauptstadt geschneidert: Es ist knallrot mit dem Buchcover auf der Vorderseite und der Aufforderung „Lies mich“ auf dem Rücken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Natürlich wurde ich wie alle anderen auch durch Corona ausgebremst, aber einige Lesungen, wie eine kleine Lesereihe durch Wien und Nieder-Österreich, sind doch zustandegekommen“, zeigt sich Sattler halbwegs zufrieden. Neben dem „Peinlich Run“ hat sie dort jeweils auch ihren zweiten Newcomer, „Glück und Ort sind eins“, vorgestellt. So wie auch im Fürstenlager und im Nibelungen-Kunstpalast in Elmshausen.

Dass 2022 wieder mit ihr zu rechnen ist, macht sie schon jetzt unmissverständlich klar. Neben der Fortsetzung ihres ersten Romans, „Die Frau, die es nicht gibt“ ist Tanja Gitta Sattler gerade mit dem Korrekturlesen ihrer „Memoiren“ als Flamencotänzerin beschäftigt. „Natürlich gibt es auch da wieder viel zu schmunzeln und zu lachen“, verspricht sie vorab. gs