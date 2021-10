Ein Bensheimer Garten mit langer Geschichte

Der ehemalige Guntrum-Garten, der jetzt zum Hospiz Bergstraße gehört, war über Jahrzehnte von Gestrüpp überwuchert und diente als illegale Müllhalde und Drogenquartier. Erst seit dem Jahr 2016 konnte der Hospizverein dank großzügiger privater Spenden und unzähliger Arbeitsstunden ehrenamtlicher Helfer den Garten neu gestalten und dabei auch Spuren der Vergangenheit freilegen. Der Garten zieht sich um das Gebäude des Hospizes und dann den Hang hinauf, inzwischen mit einer Erweiterung über die Kuppe hinaus bis hinunter zur Kalkgasse.

Wer den Garten durchwandert, spürt den ganz außergewöhnlichen Reiz des Ortes, den der Verein wieder erlebbar gemacht hat und der seit dem 19. Jahrhundert Faszination auf die Menschen ausgeübt hat, als man allerorten Vergnügen daran fand, den Blick von der Anhöhe über die Lande schweifen zu lassen. Gut gepflegtes Zeugnis von diesen Zeiten legt noch heute das knapp oberhalb der Nibelungenstraße gelegene, äußerst repräsentative Rangertshäuschen ab, das um 1830 der Bensheimer Honoratior, Heimatforscher und Hobbywinzer Josef Heckler wohl nach Plänen von Georg Moller durch Ignaz Opfermann, Landbaumeister in der Provinz Starkenburg, in seinem Weinberg erbauen ließ.

Auf alten Ansichten wie der 1858 von dem aus den Niederlanden stammenden Maler Nicolaus Berkhout (1813 – 1892) in Öl auf Leinwand gemalten, die heute im Bensheimer Museum hängt, sieht man oberhalb von Hecklers illustrem Weinberghäuschen noch ein weiteres, sehr ähnlich wirkendes Gebäude.

Auf einer Parzellenkarte des Jahres 1842, die sich im Bensheimer Stadtarchiv befindet, ist an dieser Stelle ein kleines, rechteckiges Gebäude eingezeichnet – als einziges weit und breit. Bis heute sind in den Katasterplänen die Umrisse des kleinen Gebäudes zu erkennen, obwohl es selbst längst nicht mehr existiert.

Mittagspause im Grünen

Noch in den 1960er und 70er Jahren, so erinnert der Bensheimer Harald Blank, stiegen die Mitarbeiter der dann ab Ende der 1970er Jahre geschlossenen Guntrum-Brauerei (am Ort der heutigen „Guntrum-Galerien“) zur Mittagspause manchmal eine Treppe hinauf in einen über der Brauerei gelegenen Garten. Die Brauerei war 1858 von dem aus der Bensheimer Weinhändlerfamilie Guntrum stammenden Jakob Alexander Guntrum gegründet worden – in einem Weinberg seines Vaters, wie es heißt –, die Wingerte reichten damals bis zur Straße nach Schönberg hinunter.

Die wohlhabenden Weinhändler Guntrum waren mit Joseph Heckler bekannt – noch am Vorabend seines Todes im Februar 1857 war er bei ihnen. Gut vorstellbar also, dass Guntrums in ihrem dem Weinberg Hecklers benachbarten Wingert ein ähnliches Häuschen wie dieser hatten errichten lassen. Noch auf einem Foto von 1916 leuchtet es weiß aus den Weinbergen oberhalb der Brauerei, hoch über der mittlerweile entstandenen Häuserzeile entlang der Straße nach Schönberg – inmitten einer busch- und baumfreien Zone, möglicherweise noch von Rebstöcken umgeben. Einige Jahre später wurden die Weinberge an diesem Teil des Hangs aufgegeben und man sieht das stattliche Häuschen umgeben von Obstbäumen und Sträuchern.

Irgendwann wurde hier dann ein Garten angelegt, denn auf einer Luftaufnahme von 1928 sieht man in einigen Metern Entfernung von dem alten Häuschen außerdem einen kleinen Pavillon – und auf einer weiteren Luftaufnahme, die kurz später entstanden sein dürfte, erkennt man die Strukturen eines Ziergartens. Ein Foto vom Gelände der Guntrum-Brauerei, das sich im Lauf der Jahre immer weiter in die ehemaligen Weinberge hinein fraß, zeigt um 1930 terrassierte Bereiche mit teppichbeetartigen Anlagen, die insgesamt den Eindruck eines kleinen Parks machen.

Erweiterter Lebensraum

Nach den Erinnerungen von Harald Blank an die Mittagspausen in der Brauerei hätte dieser dann mehrere Jahrzehnte bestanden. Auf einigen Fotos von der Sprengung des Brauerei-Schornsteins im Jahr 1986 erahnt man noch die Umrisse eines kleinen Gebäudes in einem verwucherten Garten. Doch schien dann das Ende der Gartenanlage gekommen. Eine steile Treppe führte noch für einige Jahre auf das schließlich von der Stadt Bensheim erworbene Gelände, das zu einem Aufenthaltsort für Drogenabhängige wurde.

„Täglich haben wir hier Unmengen von Spritzen und Drogenbesteck gefunden“, erinnert sich Wolfgang Nieswandt an die Rodungsarbeiten in dem Garten, den der Hospizverein für einen symbolischen Betrag von der Stadt gepachtet hat. Die ersten Maßnahmen umfassten unter anderem die Entsorgung illegal gelagerten Asbestschutts durch die Ehrenamtlichen. Aber erst das großzügige, zweckgebunden vermachte Erbe von Hans-Werner von Stutterheim, unter anderem Gründer der Impulse-Stiftung, ermöglichte die Gestaltung des Gartens zu einem erweiterten Lebensraum der Hospizgäste und ihrer Angehörigen – eine wohl einmalige Konstellation in einem deutschen Hospiz, vermutet Nieswandt.

Reste historischer Anlagen

Zwischen dem vielen Müll wurden auch Reste der historischen Anlage gefunden, etwa Schieferplatten, Sandsteinstufen und -gewände, aber auch alte Fliederbüsche und sehr alte Stechpalmenbäume, die dem steil nach Süden abfallenden Gelände noch heute einen mediterranen Charakter verleihen. Wo Altes gefunden wurde, wurde es mit Respekt behandelt. So zum Beispiel die Beete und Schuppen eines Nutzgartens im unteren Bereich, der heute wieder Frisches für die Hospizküche liefert.

Ein kleiner Teil der Mauer

Von dem alten, vermutlich Guntrumschen Gartenhäuschen steht noch ein ganz kleiner Teil der Mauer, daneben wurden die gefundenen Sandsteinteile aufgeschichtet und auf dem noch immer erhaltenen kleinen Plateau vor dem einstigen Gebäude findet sich heute wieder eine Ruhe- und Aussichtsterrasse, zu der man auf heute rollstuhlgerecht angelegten Wegen gelangen kann. Diese Möglichkeit wird von den Hospizgästen seit der Fertigstellung des Gartens im Jahr 2018 sehr geschätzt, viele leben hier regelrecht wieder auf, berichtet Nieswandt. Durch eine Schenkung von Margarete Trottner wurde der ganze Garten im Jahr 2019 erheblich erweitert und reicht nun bis zur Kalkgasse.

Das Ganze funktioniert nur dank einer Gruppe von etwa 25 Ehrenamtlichen, die sich unter Anleitung von Jeca Blank und Lisa Felker ganzjährig um die etwa 8000 Quadratmeter große Anlage kümmern. Bei der Ausstattung mit einem Bienenlehrpfad, kleinen Pavillons und Hütten halfen ehrenamtliche Gruppen wie der Bensheimer Bienenzüchterverein, die Wohngemeinschaft Bergstraße oder Schüler der Metzendorfschule.

Wer den Garten besichtigen möchte, kann sich als individuelle Gruppe beim Hospizverein zu einer Führung anmelden (unter Telefon 06251/989450).