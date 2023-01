Ein Bekenntnis zur Demokratie

Bensheim. Das Ensemble Phoenix aus Köln ist am Donnerstag, 2. Februar, um 20 Uhr mit dem szenischen Theaterstück „Gegen die Demokratie“ des Spaniers Esteve Soler im zu Gast im Parktheater Bensheim.

Das in 17 Sprachen übersetzte Werk erzählt in sieben in sich abgeschlossenen Szenen groteske Geschichten über die absurden Entwicklungen des Menschen in der Gegenwart – und hält uns einen mit viel schwarzem Humor gefärbten Spiegel über den Zustand der modernen Gesellschaft vor Augen.

„Lasst uns streiten. Nicht hasserfüllt. Nicht unversöhnlich. Sondern konstruktiv über das, was Demokratie wirklich heißt. Was sie uns abverlangt. Jeden Tag. Was wir aushalten müssen, wenn wir wirklich demokratisch miteinander leben wollen.“

Solers szenische Collage ist eine verzweifelte Liebeserklärung an eine Staatsform, die täglich zu scheitern droht – durch den modernen Menschen, der in Jahrzehnten des Friedens in Europa vergessen hat, was Demokratie wirklich bedeutet.

Die Vorstellung, die normalerweise im Rahmen des Abos „Nah dran“ stattfindet, wird dieses Mal aus dramaturgischen Gründen im großen Saal gezeigt. Dauer der Vorstellung: 75 Minuten, keine Pause.

Veranstalter ist di Stadtkultur Bensheim. Eintrittskarten für die Aufführung sind bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Tourist-Info (Telefon 06251/8696101), Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers (Telefon 06251/100816), überregional bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de. red