Ein bayrischer Biergarten beim VfR

Fehlheim. Die Wiesn-Gaudi in Fehlheim muss wegen der Corona-Pandemie ein weiteres Jahr pausieren. Eine komplette Absage war für den Vorstand allerdings kein Thema, so dass man sich eine kleine Alternative ausgedacht hat, um einen Hauch bayrisches Lebensgefühl an die Bergstraße zu bringen.

Für Samstag (25.) und Sonntag (26.) wird deshalb in den „Bayrischen Biergarten“ auf das Sportplatzgelände in Fehlheim eingeladen. Los geht es am Samstag um 11 Uhr (bis 13 Uhr) mit einem Spielfest der Jugend. Eingebettet in das Rahmenprogramm ist um 16.45 Uhr die Partie des VfR gegen Riedrode in der Gruppenliga. Ab 18.30 Uhr legt DJ Werner von Radio Bergstraße auf.

Für Essen und Trinken ist an beiden Tagen mit bayrischen Spezialitäten gesorgt. Am Sonntag öffnet der Biergarten um 10 Uhr zum Frühschoppen. Ab 11 Uhr übernimmt der Katholische Kirchenmusikverein Fehlheim die musikalische Untermalung im Biergarten. dr