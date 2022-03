Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Es ist selbstverständlich keine Trauerweide, die in Sichtweite des Bürgerhauses am nördlichen Beauner Platz gepflanzt und am Donnerstag unter anderem von Bürgermeisterin Christine Klein offiziell begossen wurde - fachgerecht mit Wasser aus einer städtischen Gießkanne.

Vielmehr handelt es sich bei dem Geschenk des hessischen

...