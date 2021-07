Ein außergewöhnlicher Platz für Kinder

Von Gerlinde Scharf

Bensheim. „Nicht reden - tun. Wir haben es durchgezogen.“ Reginald Schulze, Vorsitzender des Kraftsportclubs Bensheim (KSC), ist kein Mann großer Worte, selbst dann nicht, wenn es Großes zu vermelden gibt. Der Boxclub-Vorsitzende ist vielmehr ein Mann der Tat: Funktionär und Macher in einem.

Seit vielen Jahren machen er und sein junges Trainerteam sich stark für Kinder und Jugendliche und bieten spezielle Programme an, vor allem für solche, die dringend Hilfe und Unterstützung benötigen. Für Kinder mit dem Aspergersyndrom beispielsweise, verhaltensauffällig Kinder oder solche mit ADHS. Um nur einige von vielen Beispielen zu nennen. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel ist schon auf den Bensheimer Club und seine Vorbildfunktion aufmerksam geworden.

Ein weiteres Leuchtturmprojekt

Jetzt ist beim KSC ein weiteres von vielen Leuchtturmprojekten dazugekommen: Ein Platz für Kinder. Was sich recht unspektakulär anhören mag, ist in Wirklichkeit ein ausgeklügeltes, spannendes und extrem attraktives, sportartenübergreifendes Förderangebot für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die, so Reginald Schulze, „von der Pandemie am schwersten betroffen sind, und auf soziale Kontakte verzichten mussten. Das komplette Leben ist weggebrochen. Hier bei uns dürfen sie schreien, spielen, toben und sich auspowern. Sie müssen aber auch körperlich arbeiten - und unsere gut ausgebildeten Trainer sind immer dabei.“

Welch einzigartige Ausnahmestellung der Platz für Kinder nicht nur in der Region, sondern bundesweit einnimmt, war an der ungewöhnlich hohen Dichte an prominenten Ehrengästen, die zur offiziellen Eröffnung in die Boxhalle gekommen waren, zu sehen. Neben der Bergsträßer SPD-Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht („heute bin ich auch in meiner Funktion als Bundesfamilienministerin vor Ort“) zeigten sich Staatssekretär Michael Meister (CDU), Landrat Christian Engelhardt, CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland, Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung und weitere politische Vertreter schwer beeindruckt von der kindgerechten Erlebniswelt, die innerhalb weniger Monate auf rund 500 Quadratmetern plus Außenfläche Gestalt angenommen hat.

Motorik, Koordination, Mut

Und natürlich waren auch KSC-Maskottchen Tiger Reggie und der zehn Jahre alte, wettkampferprobte Nachwuchssportler Milot mit von der Partie. Letzterer hat nicht nur bei der Preisverleihung „Sterne des Sports“ der Bundeskanzlerin die Hand schütteln dürfen, er durchschnitt bei der Eröffnungsfeier am Wochenende ganz routiniert das rote Band vor dem Halleneingang und führte im Anschluss ein taffes Interview mit Christine Lambrecht.

Mittelpunkt des In- und Outdoor-Sportplatzes ist fraglos der Ninja-Warrior-Parcours, der aufgrund seiner Länge von über dreißig Metern sogar zweigeteilt werden musste und die Kids vor einige Herauforderungen in Sachen Motorik, Gleichgewicht und Koordination stellt. Mutproben inklusive. Neben dem Herzstück bietet die Halle eine Multifunktionswand mit etlichen Sport- und Klettervarianten, eine zweispurige, 25 Meter lange Speed-Track-Bahn und weitere pädagogisch wertvolle und kindgerechte Geräte für Sport und Spiel, die für Rollenspiele ebenso geeignet sind wie für Balance- und Konzentrationsübungen. Darüber hinaus soll die Förderung sozialer Kompetenzen nicht zu kurz kommen.

„Hier dürfen Kinder, die während eines langen Lockdowns extrem gelitten haben, endlich wieder Kinder sein, soziale Kontakte pflegen, Freude haben und sich gemeinsam mit anderen bewegen“, sagte Ministerin Lambrecht in ihrem Grußwort und zollte dem Boxclub höchsten Respekt für ein „hervorragendes Beispiel, das sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert, Spaß macht und auch Integration einbezieht“. Die Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden der Kinder, so die Bundespolitikerin, seien ebenso wichtig wie das Aufholen von Lernrückständen. Letzteres wolle die Bundesregierung mit dem „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“ durch zusätzliche Förderprogramm und unterrichtsbegleitende Maßnahmen umsetzen.

„Etwas ganz Besonderes“ nannte Landrat Engelhardt den Platz der Kinder, den der KSC („ ein außerordentlicher Verein“) mit „viel Herzblut und großem ehrenamtlichen Engagement“ geschaffen habe. Engelhardt kündigte die Übergabe eines Kreiszuschusses von 2500 Euro für den Betrieb der Anlage an. Bundestagsabgeordneter Michael Meister schloss sich den Komplimenten seiner Vorredner an. Trotz Einschränkungen durch die Pandemie sei hier etwas „Dauerhaftes, Einmaliges entstanden“.

KSV-Vorsitzender Schulze lenkte den Fokus schließlich auf die „sehr schmerzhaften Einschnitte“, die die Kinder in den letzten Monaten hätten hinnehmen müssen. Gerade während des ersten Lockdowns habe man erhebliche Defizite festgestellt und viele Probleme seien an den Tag getreten: „Die fühlbaren Auswirkungen waren gravierend. Deshalb wollten wir einen Beitrag für mehr Lebensqualität leisten.“ Willkommen sind übrigens nicht nur Mitglieder im Boxclub zu festgelegten Trainingszeiten, sondern auch Schulklassen und Kindergärten, die sich jeweils anmelden müssen. Die Nachfrage, so war zu hören, ist enorm.

Finanziert wurde die Erlebniswelt für Kinder in der Hauptsache durch private Sponsoren und Preisgeldern vorangegangener Wettbewerbe und Projekte. Umbau, Hallenerweiterung und Einrichtung haben 21 000 Euro verschlungen. Die meisten Arbeiten allerdings wurden in Eigenhilfe geleistet. Reginald Schulze: „Wir warten noch auf einen Zuschuss von der Stadt Bensheim.“ Aktuell hat der KSC etwas über 200 Mitglieder aus 17 Nationen.