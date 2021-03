Bensheim. Zwischen Präsenz- und Distanzunterricht, Maskenpflicht und Abstandsgeboten bleibt derzeit an Schulen nicht viel Raum für Fröhlichkeit und Spaß. Umso größer war kürzlich die Freude am Bensheimer Goethe-Gymnasium: Der Landessieg von Johnna Volk im Übersetzungs-Wettbewerb „Juvenes Translatores“ der Europäischen Kommission versetzte nicht nur die Schülerin selbst, sondern die ganze Schulgemeinde in Begeisterung. Ein Titel, der in Zeiten der Pandemie vielleicht noch heller glänzt als sonst.

Preisverleihung in Brüssel muss ausfallen Das Goethe-Gymnasium ist seit dem Jahr 2000 hessische Europaschule. Alle fünf Jahre werden die Einrichtungen rezertifiziert – das war im vergangenen Jahr zuletzt der Fall. Das Gymnasium setzt sich für die Vermittlung der Werte Europas, für interkulturelles Lernen und die Qualität schulischer Bildung ein. „Bürger in Europa“ ist das Leitbild, nach dem die Schüler auf ihr Leben im vereinten Europa vorbereitet werden sollen. Beim Übersetzungswettbewerb „Juvenes Translatores“ (lateinisch für „junge Übersetzer“) war das „Goethe“ schon einmal sehr erfolgreich. Vor genau zehn Jahren wurde Sara Kredel als Bundessiegerin ausgezeichnet. Normalerweise dürfen die siegreichen Schüler aus allen EU-Ländern zur Preisverleihung nach Brüssel reisen – inklusive tollem Rahmenprogramm, wie Lehrerin Tina Limp berichtet. Wegen der Corona-Pandemie muss die Reise in diesem Jahr jedoch leider ausfallen. „Ich wäre sehr gerne nach Brüssel gefahren“, bedauert Johanna Volk die Absage. „Das ist sehr schade.“ Als Alternative ist am 2. Juli eine digitale Preisverleihung geplant. Am „Goethe“ möchte man die Siegerin sowie ihre ebenfalls ausgezeichnete Mitschülerin Marieke Brüns bei einer internen Feierstunde noch würdigen. cim

Auch einige Tage nach Verkündigung der Preisträger ist diese Freude bei Johanna Volk und Lehrerin Tina Limp, Europakoordinatorin am „Goethe“, noch zu spüren. „Ich war zufrieden mit meiner Übersetzung, aber ich hätte nie damit gerechnet, Bundessiegerin zu werden“, erzählt die 18 Jahre alte Schülerin im Gespräch mit dieser Zeitung – und klingt dabei noch immer ein wenig ungläubig.

Seit 2007 gibt es diesen EU-weiten Wettbewerb, der das Erlernen von Fremdsprachen in Schulen fördern und jungen Menschen einen Eindruck davon vermitteln möchte, was es heißt, Übersetzer zu sein. 2800 junge Menschen aus allen 27 Mitgliedsstaaten der Union haben sich im November 2020 beteiligt. Aus Deutschland waren knapp 300 Schüler von über 70 Schulen am Start.

552 Sprachkombinationen

Das Goethe-Gymnasium schickte vier Teilnehmer ins Rennen. Innerhalb von zwei Stunden musste am Wettbewerbstag ein einseitiger Text aus einer EU-Amtssprache in eine andere übersetzt werden – insgesamt waren 552 verschiedene Sprachkombinationen möglich. Thema war die Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten.

Tina Limp, die neben Wettbewerben am Goethe-Gymnasium unter anderem auch Austauschfahren organisiert, hat im Herbst in besonderem Maße die Werbetrommel für „Juvenes Translatores“ gerührt. In schwierigen Corona-Zeiten sollte die Teilnahme ein kleiner Kick für die Schüler sein, erklärt die Pädagogin. Die Bemühungen wurden gleich doppelt belohnt: Neben dem Landessieg für Johanna Volk wurde ihre Mitschülerin Marieke Brüns für eine überdurchschnittliche Leistung ausgezeichnet.

Marieke hat einen englischen Text, Johanna einen spanischen ins Deutsche übersetzt. Ganz aktuell ging es in der spanischen Vorlage um die Gefühlslage eines jungen Spaniers zu Beginn des ersten Lockdown – und das europaweit entstehende Zusammengehörigkeitsgefühl durch das gemeinsame Musizieren auf Balkonen.

Die Zwingenbergerin lernt seit der sechsten Klasse Spanisch, das Fach ist neben Mathe ihr zweiter Leistungskurs. Zweimal war sie für jeweils eine Woche zu einem Schüleraustausch in Spanien. „Ich finde es toll, wenn man sich in einer anderen Sprache ausdrücken kann“, beschreibt Johanna ihre Begeisterung für Fremdsprachen.

Über den Schulunterricht hinaus hatte die talentierte 18-Jährige jedoch kaum weitere Berührungspunkte mit dem Spanischen. Auch eine konkrete Vorbereitung auf den Wettbewerb ist im Prinzip nicht möglich. „Ich habe Übersetzen noch nie geübt“, erklärt Johanna. Umso bemerkenswerter ist es, dass sie bei dem Wettbewerb, an dem auch Muttersprachler und zweisprachige Jugendliche teilnehmen, den Landessieg erringen konnte.

Stimmung sehr gut eingefangen

Bewertet wurden die Texte von den Profis des Übersetzungsdienstes der Europäischen Kommission. In die Beurteilung fließen verschiedene Kriterien ein: auf der einen Seite Korrektheit und Genauigkeit bei der Übertragung aus der Fremdsprache sowie grammatikalische Richtigkeit und Rechtschreibung der Übersetzung. Andererseits zählt aber auch, wie flüssig sich der Text liest, wie kreativ er ist und wie mit idiomatischen Ausdrücken umgegangen wird.

Johanna hat laut Jury bei allen Kriterien sehr gut abgeschnitten – insbesondere, was die Flüssigkeit des Textes anging, hat sie die Höchstpunktzahl erreicht. Ausschlaggebend sei aber auch gewesen, dass die Übersetzung die Atmosphäre des Lockdown sehr gut eingefangen hat: Der spanische Ausgangstext wurde laut Korrektorin „in allen seinen Details erfasst und die Stimmung – von der Bedrückung zu Beginn des Lockdown über die Akzeptanz der neuen Normalität bis hin zum gemeinsamen Musizieren über alle Grenzen hinweg – sehr anschaulich und nachfühlbar wiedergegeben“.

Doppelte Herausforderung

Großes Lob also für Johanna, für die der Tag des Wettbewerbs sogar eine doppelte Herausforderung war: In den Schulstunden zuvor hat die angehende Abiturientin eine Klausur in Politik und Wirtschaft geschrieben, bevor sie sich direkt im Anschluss mit dem Spanisch-Text beschäftigte. „Das war eine große Konzentrationsleistung“, lobt auch Lehrerin Tina Limp – „und schon eine gute Vorbereitung auf das Abitur“. Das sprachliche Talent, das Johanna mitbringe, „ist wirklich etwas Besonderes“.

„Mir liegt sehr viel daran, schön zu formulieren und zu texten“, sagt die Zwingenbergerin, die inspiriert durch den Deutschunterricht auch schon eigene Gedichte verfasst hat. Doch Johannas Talente und Interessen liegen nicht nur im sprachlichen Bereich, wie sie unter anderem mit ihrem Mathe-LK beweist. An der Musikschule Bensheim nimmt sie Geigenunterricht und spielt im Schulorchester des „Goethe“. Auch Sport zählt zu ihren Hobbys: Beim TuS Zwingenberg spielt die junge Frau Handball.

Und wie soll es nach dem Abitur weitergehen? Auf diese Frage hat Johanna noch keine eindeutige Antwort. Die Entscheidung, welche berufliche Richtung sie einschlagen soll, fällt ihr derzeit noch schwer – auch deshalb, weil sie so viele ganz unterschiedliche Interessen hat. Ein Medizinstudium könnte sie sich gut vorstellen. Doch erstmal will sich Johanna für den Bundesfreiwilligendienst bewerben – das könnte dann etwa in ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr an einer Uni münden.

Zunächst stehen aber am „Goethe“ die Prüfungen an. „Ich bin sehr optimistisch, was das Abi angeht“, sagt Johanna selbstbewusst und gleichzeitig bescheiden. Auch dann will die talentierte Schülerin wieder punkten – nicht nur in Spanisch.