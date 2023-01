Ein Abend mit drei Rockbands

Bensheim. Wenn am Donnerstag, 9. Februar, die Rockgruppen Jane, Epitaph und Fargo gemeinsam einen Konzertabend gestalten, dann weht ein Hauch deutscher Musikgeschichte durch den Musikclub Rex in Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Denn Jane, so heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters, war eine der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Rockformationen der siebziger Jahre mit hochklassigen Alben. Die Band formierte sich 1970 und erreichte Mitte der Dekade den Durchbruch mit ihren Klassikern „Fire, Water, Earth & Air“ und „Live At Home“.

Unverwechselbarer Sound

Epitaph mit dem unverwechselbaren „Twinguitar-Sound“ hatten als erste deutsche Band überhaupt in den USA ein Album produziert. Die beiden Urmitglieder Cliff Jackson (Gesang, Gitarre) und Bernd Kolbe (Gesang, Bass) sowie der Ende der 70er Jahre dazu gekommene Heinz Glass (Gitarre) sind nach einer Kreativpause seit 2000 wieder aktiv und veröffentlichten seitdem acht Alben, die den Produktionen früherer Jahre in nichts nachstehen.

Mehr zum Thema Kultur Boogie im Zwingenberger Theater Mobile Mehr erfahren Konzert Rockband Wishbone Ash im Musiktheater Rex in Bensheim Mehr erfahren

Komplettiert wird das Programm von Fargo als Special Guest – die Band feierte Ende der 1970er Jahre große Erfolge. „Man darf sich also auf ein stimmungsvolles Konzert freuen, wenn diese drei legendären Bands auftreten“, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Musiktheaters.

Mit dabei sind laut Ankündigung viele Originalmitglieder der Bands und jede Menge Hits wie zum Beispiel „Out In The Rain“, „Hangman“, „Windows“‚ „Going To Chicago“ oder „Frontpage Lover“. Für Jane-Fans dürfte das die letzte Gelegenheit sein, ihre Idole nochmals auf der Bühne zu erleben, denn die Hannoveraner Formation verabschiedet sich auf der Tour vom aktiven Konzertleben. red

Info: Das Konzert im Rex beginnt um 20.30 Uhr. Karten gibt es online unter www.musiktheater-rex.de