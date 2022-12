Die Erdgastankstelle der GGEW AG am ARAL-Autohof in Bensheim steht vor einem Eigentümerwechsel. „Ab dem 1. Januar 2023 geht die Anlage an die Movia Tec GmbH über, die wiederum für die ARAL AG die Anlagen betreibt und für den Weiterbetrieb sorgt“, erklärt Uwe Sänger, technischer Bereichsleiter GGEW. Grund für die Übernahme ist, dass ARAL selbst die Vermarktung übernehmen möchte, so die GGEW.

...