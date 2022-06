Bensheim. Am Dienstag, 7. Juni, wird die Telefonanlage im Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadt Bensheim umgestellt. Der Eigenbetrieb, das Team Familie, Jugend und Senioren und der Hort Kirchberg können an diesem Tag telefonisch nicht kontaktiert werden. Betroffen sind die Rufnummern 06251/8699160 bis -89. Eine Kontaktaufnahme ist per Mail möglich. Bei Bedarf ist zudem ein Rückruf möglich. ps

