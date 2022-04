Bensheim. Aufgrund starken Ast- und Baumbruchs muss der Eichelbergweg in Bensheim oberhalb des Sandfangs bis voraussichtlich 15. April gesperrt werden. Der KMB Bauhofservice wird in dieser Zeit die Schäden beheben und hat Barken und Warnhinweise aufgestellt. Fußgänger und Wanderer werden gebeten, auf andere Wegstrecken auszuweichen. Rückfragen an den KMB unter Tel. 06251/1096-75. red

