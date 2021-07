Bensheim. Im Rahmen der Ehrungsfeier an der Geschwister-Scholl-Schule wurden Schülerinnen und Schüler, die sich in vielen Bereichen verdient gemacht haben, ausgezeichnet. 40 Schüler erhielten Urkunden und Buchgeschenke des Rotary-Clubs.

Darunter waren beispielsweise Bezirksligistinnen im Handball (Flames) und im Volleyball, ein Legowettbewerbpreisträger, Streitschlichter, Schulsiegerinnen im Lesewettbewerb, ein „Jugend forscht“-Preisträger und die Schulsieger bei „Jugend debattiert“. Außerdem wurden die Lerncoaches sowie Preisträger im hessischen Geschichtswettbewerb und im Bundes-Fremdsprachenwettbewerb in den Sprachen Französisch und Englisch sowie Absolventen des italienischen Sprachzertifikats geehrt. Die liebevoll organisierte Veranstaltung wurde durch Musikeinspielungen und kurze Interviews mit den Preisträgern angereichert, in denen sie ihre Aufgaben näher beschrieben haben. Außerdem wurde ein Auszug aus dem Brief der Preisträgerin beim Briefwettbewerb „Sophie Scholl“ vorgelesen, in dem die Schülerin ihre Emigrationserfahrungen einbrachte und ein Plädoyer für Frieden und Freiheit hielt. Der Vorstandsvorsitzende des Rotary-Clubs, Dr. Beier, sowie Altpräsident Dr. Kellner haben sich beeindruckt von den Leistungen gezeigt. Dementsprechend war die Freude groß, den jungen Menschen mit den Buchgeschenken eine Freude zu bereiten. red/Bild: Scholl-Schule