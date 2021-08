Ehrungen und Tanz beim TC Auerbach

Auerbach. Nachdem im vergangenen Jahr Corona-bedingt die gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereins abgesagt werden mussten und auch in diesem Jahr die Durchführung lange Zeit unsicher war, gab es nun doch das traditionelle Sommerfest des TC-Auerbach.

Die zahlreichen Helfer ermöglichten einen raschen Aufbau und sorgten für eine sommerliche Dekoration, so dass abends die Gäste mit einem Sektempfang an der Lahnstraße begrüßt werden konnten. Trotz des unsicheren Wetters hatten sich 50 Gäste zum Feiern eingefunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gleich zur Eröffnung stand in diesem Jahr die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder auf dem Programm. Für den Vorsitzenden Thomas Nolden war es wieder eine besondere Freude, die Ehrung für eine Mitgliedschaft von 30 Jahren und länger vorzunehmen. Dabei hob er besonders hervor, dass so viele Mitglieder dem Verein über so lange Jahre die Treue gehalten haben und heute immer noch aktiv am Sport und Vereinsleben teilnehmen.

Geehrt wurden der zweite Vorsitzende Heinz Schmieder, Brigitte und Elemer Laszczik sowie der ehemalige Kassenwart Reinhardt Bender.

Bevor das Büfett eröffnet wurde, gab Kassenwart Udo Willgerodt seine Erfahrung in der letzten Tennissaison und seine „besondere Bekanntschaft“ mit dem Tie Break musikalisch zum Besten – über sieben Punkte musst du gehen, hieß es da. Natürlich war eine Zugabe fällig.

Auf der Terrasse des Clubhauses tanzten die Gäste bis zum Ende des Sommerfestes. Trotz des kühlen Abends hielten es die Besucher bei bester Stimmung lange aus.

Alle waren froh, dass es diese Möglichkeit für einen schönen Abend beim TC Auerbach gegeben hat und freuen sich bereits auf das nächste Fest. red