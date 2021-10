Ehrungen bei der SKG Zell

Zell. Nachdem die Hauptversammlung der SKG Zell mehrfach verschoben werden musste, konnte sie Ende September im Vereinsheim in Zell doch noch stattfinden.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Gudrun Schenk gedachten die Anwesenden in einer Schweigeminute bis dahin verstorbenen Vereinsmitgliedern. Im Anschluss daran wurden die langjährigen Mitglieder des Vereins geehrt. Mehrere Frauen und Männer erhielten Urkunden und Präsente: Michael Meister und Friedhelm Budde wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt, Anette Vögtlin und Rosl Benzinger für 25-jährige Mitgliedschaft. Agnes Eckert wurde als langjährige Übungsleiterin ausgezeichnet. Es folgten Berichte der Vorsitzenden, des Kassenwarts sowie der Abteilungsleiter über die zum Teil durch Corona eingeschränkten Aktivitäten im vergangenen Geschäftsjahr.

Beliebte Veranstaltungen wie die Zeller Fastnachtssitzungen und die Kinderfastnacht konnten 2020 noch stattfinden, danach mussten pandemiebedingt fast alle weiteren sportlichen und sonstigen Aktivitäten ausfallen. Unter strengen Coronaauflagen konnte die SKG den Dorfmarkt 2020 und auch einen Halloween-Spaziergang für Kinder in Begleitung der Eltern durchführen. Weitere Aktivitäten waren im Jahr 2021 die Kräppeltüte an Fasching und das Frühstück am 1. Mai. Hierbei waren viele ortsansässige Unternehmen beteiligt. Es wurden die vorherigen Bestellungen kontaktlos an der jeweiligen Haustüre hinterlegt.

Um die Zeller Kerb nicht komplett ausfallen zu lassen, wurden in Zusammenarbeit mit weiteren Zeller Vereinen Kuchenpakete vorab verpackt, in Autos verladen und innerhalb des Ortes zum Kauf angeboten.

Bei der vorherigen offiziellen Jahreshauptversammlung 2020 wurde der Vorstand neu gewählt. Mittlerweile ist die Vorsitzende Gudrun Schenk zurückgetreten, und bis zur Neuwahl wird Anke Spurzem, die bisherige stellvertretende Vorsitzende, die Funktion der ersten Vorsitzenden übernehmen. red