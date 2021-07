Ehrenkarten für die Auerbacher Feuerwehr

Auerbach. Kino-Freikarten für engagierte Auerbacher: Für das Europa-Filmfest erhalten insgesamt acht gemeinnützige Organisationen aus Auerbach, die sich in der Corona-Krise besonders bewährt haben, jeweils zehn Freikarten für das Open-Air-Kino. Die Organisatoren des Kino-Events, der Betreiber des Hemsbacher Brennessel-Programmkinos Alfred Speiser (vorne, l.) sowie Christa Englert und Udo Neudecker vom Luxor-Filmpalast in Bensheim waren am Dienstag zu Gast am Stützpunkt der Auerbacher Feuerwehr, um den Brandschützern die Ehrenkarten für zwei Filmabende zu überreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine im Rahmenprogramm des Filmfests täglich stattfindende Verlosungsaktion des Auerbacher Gewerbekreises wird ebenfalls zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach durchgeführt. tn/Bild: Neu