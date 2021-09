Ehrenamtliche Trauerbegleitung

Bensheim. Die Begleitung von trauernden Menschen ist eine bedeutsame und zugleich erfüllende Aufgabe. Sie erfordert neben Einfühlungsvermögen und Fachwissen insbesondere eine wertschätzende Haltung gegenüber den Trauernden und deren individuelle Art, mit dem Verlust umzugehen.

Der Hospiz-Verein Bergstraße begleitet Trauernde, die in Bensheim, Einhausen, Heppenheim, Lautertal, Lorsch und Zwingenberg wohnen. Um der stetig steigenden Nachfrage nachzukommen, soll das Team der Ehrenamtlichen, die sowohl Einzelbegleitungen wie auch Angebote für Gruppen übernehmen, verstärkt werden. Deshalb startet der Verein im kommenden Jahr eine einjährige Qualifizierungsmaßnahme nach den Maßgaben des Bundesverbandes Trauerbegleitung.

Für den Kurs gibt es noch wenige Restplätze. Insbesondere sucht der Verein Menschen, die sich im Bereich der Männertrauer und Kinder- und Jugendtrauer engagieren möchten. Besonders willkommen sind Teilnehmende mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Hintergründen.

Die Teilnahme am Kurs qualifiziert zur ehrenamtlichen Trauerbegleitung. Grundlage sind aktuelle Konzepte der Trauerforschung, Unterschiede von Sterbe- und Trauerbegleitung, die Vermittlung von Gesprächsführungskompetenzen sowie Selbsterfahrungsübungen. Voraussetzung zur Teilnahme sind ausreichende zeitliche Ressourcen zur anschließenden ehrenamtlichen Mitarbeit im Trauerbegleitungsteam.

Hauptamtlichen Koordinatorinnen des Vereins informieren ausführlich am Donnerstag 30. September, von 19 bis 21 Uhr über das Qualifizierungsangebot. Der Informationsabend findet im Seminarraum, Am Wambolterhof 3, in Bensheim statt.

Für die erforderliche Anmeldung und für Rückfragen: Hospiz-Verein Bergstraße, Am Wambolter Hof 4-6, Bensheim, Telefonnummer 06251/ 989450 oder Mail an verein@hospiz-bergstrasse.de. red