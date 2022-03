Ehepaar Päckert in Bensheim feiert Eiserne Hochzeit

Bensheim. Ein Festtag stand am Mittwoch bei Gisela und Franz Päckert im Kalender. Das Ehepaar aus Bensheim ist seit 65 Jahren verheiratet und feierte Eiserne Hochzeit – und das zufrieden und weitgehend gesund.

Zu den Gratulanten gehörte Stadtrat Hans Seibert (rechts), der Glückwünsche sowie eine Urkunde der Stadt überbrachte. Glückwünsche kamen auch von Horst Knop (links), er war als Vertreter des Seniorenstammtischs der Auerbacher Schillerschule Gast bei den Päckerts. Und die haben viele Jahre in der Schillerschule gearbeitet. Er war mehr als vier Jahrzehnte Hausmeister dort, sie betrieb das Kiosk. Bekannt war Franz Päckert aber dereinst auch als exzellenter Fußballspieler, seine Treue gehörte dabei immer dem FC 07 Bensheim, obwohl er von vielen anderen Vereinen Angebote bekam. Und der Name von Gisela Päckert ist untrennbar mit dem Hauptfanclub von Tony Marshall verbunden, an dessen Spitze sie steht und was ihr manches Zusammentreffen mit dem Sänger ermöglicht hat. Selbst auf der Bühne durfte sie schon neben ihm stehen.

Kennengelernt haben sich die Eheleute an einem früheren Arbeitsplatz, beide waren beim Weinpressenhersteller Willmes in Bensheim beschäftig, er als Schweißer, sie zunächst in der Produktion, dann im Büro. Gisela Päckert, 85 Jahre alt, kommt aus Auerbach, Franz Päckert, 84 Jahre, aus dem Sudetenland. thz/Bild: Zelinger

