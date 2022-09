Ehemaligen-Treff am Goethe-Gymnasium

Bensheim. Für den morgigen Samstag (10.) lädt der Förderverein des Goethe-Gymnasiums alle Ehemaligen zum traditionellen Treffen am zweiten Winzerfest-Samstag ein. Zwischen 14 und 17 Uhr haben alle ehemaligen Schüler und Lehrer die Möglichkeit, sich in ungezwungener Atmosphäre in der Mensa des Goethe-Gymnasiums zu treffen.

Viele Abitur-Jahrgänge haben schon Tische in der Mensa reserviert und der Förderverein freut sich auf einen lebendigen Austausch.

Durchgeführt wird die Veranstaltung gemeinsam mit der Schulleitung und dem kommenden Abitur-Jahrgang 2023, der für die Verpflegung der Gäste sorgen wird. Als Rückblick – aber auch als Update zum aktuellen Schulgeschehen – zeigt die Technik-AG des Goethe-Gymnasiums Filme aus der Schule, alte und neue Fotos werden zu sehen sein und ein Chor der Schulgemeinde wird die Eröffnung musikalisch umrahmen.

Fester Bestandteil sind auch in diesem Jahr Führungen durch die Schulgebäude. red