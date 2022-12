Ehemalige Messdiener übernahmen den Altardienst

Bensheim. Zum Festgottesdienstag am zweiten Weihnachtsfeiertag um hatten sich die ehemaligen Messdiener der Pfarrei Sankt Georg zum jährlichen Ministrieren verabredet. Aus alter Tradition heraus kommen ehemalige Messdiener der Pfarrei an Weihnachten zusammen, um diesen Gottesdienst zu feiern. Dieses Jahr waren es 13 Erwachsene, die den Altardienst übernahmen. Pfarrer Josef Belenyesi hielt den Gottesdienst und war hocherfreut, bekannte Gesichter aus seiner Zeit als Kaplan in Sankt Georg wiederzusehen. Eine schöne Tradition, die weiter gepflegt werden soll. Dies untermauerten die Gläubigen durch ihren Beifall beim Auszug des Pfarrers und den ehemaligen Messdienern aus der Kirche. red/Bild: Pfarrei Sankt Georg

