Im Rahmen der Reihe „Chor-Raum-Zeit“ in Sankt Georg hat das Junge Vokalensemble am Sonntag neben spirituellen Vertonungen von Psalmen auch ein besonderes zeitgenössisches Werk präsentiert: Regionalkantor Gregor Knop hat eigens für eine aktuelle Ausstellung das Lied „Durchkreuzte Wege“ komponiert. Die gleichnamige Werkschau umfasst großformatige Bilder von Anita Jäger, die in der Kirche noch

...