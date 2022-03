Durch die Garage direkt an den Sandstrand

Bensheim. Das wär’ ja mal was – in Bensheim eine Garage betreten und dann direkt am karibisch anmutenden Strand landen. Die Badetaschen stehen schon gepackt bereit, das Surfbrett direkt daneben. Und in der Ecke stapeln sich die Kokosnüsse – passend zum Coconut Beach. Wer würde auf dem weißen Sandstrand nicht gerne eine kleine Pause einlegen?

Gleich nebenan die nächste Überraschung, bei der man sich verwundert die Augen reiben muss – ein Flugzeug in einer Garage, wo gibt’s denn so was?

Diese beiden mit fotorealistischen Folien verschönerten Garagentore sorgen in den Bensheimer Kappesgärten für Schmunzeln und viele staunende Blicke – und können spontan Fernweh auslösen. Vielleicht kommt man ja per Flugzeug an den Traumstrand? red/Bild: Neu

