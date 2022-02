Durch den Fußball verbunden

Bensheim. Der Ausländerbeirat der Stadt Bensheim unterstützt seit 2016 eine Gruppe von 40 jungen Freizeitsportlern bei ihren sportlichen und kulturellen Aktivitäten. Die Sportler sind überwiegend als unbegleitete Geflüchtete 2015 von Afghanistan nach Bensheim gekommen. Somit hat die Stadt Bensheim den Sportlern eine Heimat gegeben.

Die Fußballmannschaft gründete 2020 einen gemeinnützigen Sportverein unter dem Motto „Sport verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg“. Es ist eine offene Gemeinschaft mit Fußballern aus zahlreichen Ländern, darunter Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Somalia und Albanien. Unter schwierigen Umständen mussten die Fußballer trainieren, da aufgrund der Belegung von Rasenplatz und Hallen keine Trainingsmöglichkeiten gegeben waren.

Die Fußballer mussten oft zum Training am Wochenende nach Langen, Frankfurt, oder Darmstadt fahren, berichtet Fatemeh Schmidt, Ehrenvorsitzende des Vereins. „Wir haben gelernt, nicht aufzugeben und mit Zuversicht und Ausdauer unser Ziel zu verfolgen“, so Mohammad Alizada, Team- und Turnierleiter. Seit Herbst 2021 trainiert der Verein regelmäßig bei der TSV Auerbach. Für diese hervorragende Trainingsmöglichkeit ist der Verein dankbar. Seit zwei Jahren liegt der Schwerpunkt der sportlichen Aktivitäten auf Hallenfußballturnieren (Futsal). Der Verein AFG Bergstraße richtet seit einigen Jahren Fußball- und Futsal-Turniere in Bensheim aus und kooperiert mit ansässigen Vereinen. Neben dem Sport organisiert der Verein kulturelle Veranstaltungen, um das soziale Miteinander zwischen Einheimischen und Migranten zu fördern.

Die Hobbyfußballer durch das ganze Land. Die Mannschaft gewann unter anderem das „Stern Fußball Turnier“ und das „Gemeinsam statt einsam-Futsal Turnier“ in Berlin und das „Im Namen der Freundschaft-Turnier“ in Frankfurt und beim SV 98 Darmstadt. Beim Kulturwoche-Turnier in Mörlenbach konnte die Mannschaft bereits zum dritten Mal den ersten Platz belegen.

Mit der Saison 21/22 ist AFG Bergstraße mit 20 Fußballern in der Futsal-Hessenliga angetreten und spielt beim hessischen Fußballverband. Der Eintritt in die deutsche Liga mit Unterstützung von Kreisfußballwart Reiner Held ist ein großer Erfolg für unseren Verein. „Nun spielen wir um den Aufstieg von der Hessenliga in die Regionalliga Südwest“, erklärt Mohammad Alizada. red