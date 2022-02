Duo Carrousel im Musiktheater Rex

Bensheim. Leichter und eingängiger Pop mit Charme aus der französischen Schweiz: Das Duo Carrousel präsentiert ihr neues Album „Cinq“. Die zwölf Songs sorgen wie ein frischer Wind für wohltuende Überraschungen. Getragen von eleganten Melodien erforscht das Duo mit ihrer Musik die Energie des Pops. Die Texte vermitteln Gefühle, greifen diverse Momente des Lebens auf und verpacken Erinnerungen in eine fröhliche Melancholie.

Am 13. Februar sind Carrousel zu Gast im Musiktheater Rex in Bensheim. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr. Tickets sowie weitere Informationen gibt es über die Homepage www.musiktheater-rex.de.

Folk, Chanson und Pop scheinen bei Carrousel zu einer individuellen Mischung zu verschmelzen, die unterschiedlichste Zutaten verarbeitet, dabei aber stets erkennbar bleibt. Dabei leben die Carrousel-Songs von den Stimmen des Duos, die sich ergänzen, umschmeicheln, ineinander übergehen oder miteinander vereinen. 2010 erschien ihr Debutalbum Tandem und Léonard Gogniat und Sophie Burande fingen an, immer mehr Konzert zu spielen. Sie waren so oft mit Auftritten, Songwriting und Studioeinspielungen beschäftigt, dass sie beschlossen, sich ausschließlich ihrer Musik zu widmen.

Durch den Lockdown verbrachten die beiden Musiker nun viel Zeit zu Hause. Was tun in einer so komischen Zeit? Songs schreiben und das neue Album produzieren. „Wir hatten vorher geplant, das neue Album in dieser Zeit zu schreiben, aber wir hatten nicht gedacht, dass wir zu Hause bleiben müssten. Wir mussten unseren kreativen Prozess an die Situation anpassen.“ Eine persönliche Erfahrung steckt indes hinter der melancholischen Ballade La distance. Jemand hatte der Musikerin ein Foto gesendet, auf dem die Sängerin als kleines Mädchen abgebildet war. Die gefühlte Distanz über die vielen Jahre von damals bis heute wurden Thema des Songs.

Die gegenwärtige Situation mit Pandemie samt Lockdown wendet sich La vie sauvage zu, verpackt im elektronischen Sound mit dichten Beats. Es geht um das drinnen bleiben – während draußen das (wilde) Leben weitergeht, etwa das der Natur und der Tiere.

Ihr besonderer Draht zu ihrem Publikum hat die Band in Konzerten in ganz Europa geknüpft (mehr als 750 Shows), und überzeugte selbst Konzertgänger im Kaukasus, in Osteuropa und in Asien. red

