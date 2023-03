Drittes Chorcafé am 26. März

Fehlheim. Als Publikumsmagnet erwies sich zum zweiten Mal das Chorcafé der Harmonie Fehlheim. Viele Besucher fanden den Weg ins Dorfgemeinschaftshaus und genossen die selbstgebackenen Kuchen und Torten der Sängerinnen und Sänger. Laut Aussage des Vorstandes hat sich die Anzahl der aktiven Chormitglieder in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt, so dass man die mit dieser Aktion verbundene Arbeit auf vielen Schultern verteilen kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun geht diese neue Veranstaltung in die dritte Runde. Am 26. März warten die Sängerinnen und Sänger im Dorfgemeinschaftshaus mit einer reichlichen Auswahl an selbstgebackenen Kuchen und Torten sowie Kaffee und Tee auf viele Gäste. Ab 14 Uhr stehen die Türen des Dorfgemeinschaftshauses offen für die Besucher.

Zuvor jedoch, am 13. März, findet die Jahreshauptversammlung um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum im Anschluss an die gemeinsame Chorprobe (18.30 Uhr) statt. Darauf möchte der Vorstand noch einmal hinweisen. red