Dritte Podiumsdiskussion im Varieté Pegasus

Bensheim. Der gemeinnützige Verein „Kultur gemeinsam erleben im Denkmal“ lädt ein zu einer weiteren Podiumsdiskussion in das Varieté Pegasus ein, die als dritte Netzwerkveranstaltung im Rahmen des Prozess-Projektes „Gemeinsam sind wir MehrWert“ durchgeführt wird. Die Veranstaltung richtet sich an alle kulturinteressierten Bürger, an Kulturschaffende, an Vereinsvertreter, Politiker und Unternehmensvertreter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wert von Kultur verdeutlichen

Ziel des Prozess-Projektes ist es, Veranstalter, Künstler und Kulturschaffende sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik an einen Tisch zu bringen, um im Austausch miteinander den Wert von Kultur für Gesellschaft und Wirtschaft zu verdeutlichen und Möglichkeiten zur Stärkung der wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit von Kulturschaffenden und Kulturbetrieben zu diskutieren. In einer ersten Diskussionsrunde im Oktober waren namhafte Stakeholder aus dem Bereich Kulturbetrieb zu Gast – unter anderen auch Hans-Joachim Heist, bekannt aus seiner Rolle als Gernot Hassknecht in der „ZDF heute show“.

Die zweite Diskussionsrunde im November brachte Vertreter aus dem Bereich der Wirtschaft (Verantwortliche aus Unternehmen und Vorstandsmitglieder aus Verbänden) zusammen. Es wurde darüber diskutiert, wie man die Vernetzung von Wirtschaft und Kultur für beide Seiten wertvoll und fruchtbar gestalten kann.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Krisen Hessens Fachministerin zur Lage auch der Bergsträßer Kulturszene Mehr erfahren

Am kommenden Dienstag, 13. Dezember, geht es um die Verzahnung von Kultur und Politik. Insbesondere sollen folgende Fragen beleuchtet werden?

Was ist Kultur aus politischer Sicht, welche Träger und Aktivitäten werden wahrgenommen?

Ist die Erhaltung von kulturellen Angeboten aus der Sicht der Politik wichtig und gesellschaftlich von Bedeutung?

Wie gehen wir mit Sätzen wie „Kultur ist nicht systemrelevant“ um?

Kultur als Wirtschaftsfaktor – inwieweit sieht sich da Politik in der Verantwortung?

Wie wird das Thema Kultur in den politischen Gremien auf kommunaler Ebene, auf Kreisebene, Landesebene, Bundesebene abgebildet?

Thema Kulturförderung – „Ohne Moos nix los“ – viele Kulturbetriebe stehen nach den Coronajahren 2020/2021/2022 vor dem Aus. Inwieweit kann/muss da die Politik unterstützen?

Kommunale Kulturbetriebe versus kulturelle Wirtschaftsunternehmen – Schadet diese vermeintliche Konkurrenzsituation dem privatwirtschaftlichen Engagement? Wie kann kommunale Förderung konkret aussehen?

Förderdschungel und ausufernde Bürokratie – Wie schaffen wir es, dass Fördermittel schnell und unbürokratisch dahin fließen, wo sie dringend benötigt werden?

Hat das Sanierungs- und insolvenzrechtliche Krisenfolgenabmilderungsgesetz (SanInsKG) insolvenzbedrohten Betrieben wirksam geholfen?

Wie können wir durch aktive Vernetzung („mehr miteinander reden, als übereinander zu reden“) dazu beitragen, dass mehr gegenseitiges Verständnis für die Belange der Kulturschaffenden entsteht?

Laut Veranstalter ist es gelungen, hochkarätige Teilnehmer für diese Podiumsdiskussion zu gewinnen, moderiert wird die Podiumsdiskussion von Peter Dams. Die Diskussion findet live statt im Varieté-Theater Pegasus, am Dienstag, 13. Dezember, ab 19 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Interessierte können sich anmelden per E-Mail bei: info@pegasus-bensheim.de, der Eintritt ist frei. red