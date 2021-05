Marco Weißmüller bleibt Ortsvorsteher in Bensheim-Mitte. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums wurde der 35-Jährige einstimmig im Amt bestätigt. Weißmüller (CDU) zog nach der Kommunalwahl 2006 in die Stadtverordnetenversammlung ein, bis er 2019 sein Mandat niedergelegt hat. Ortsvorsteher ist er seit zehn Jahren. Für das Gremium kandidierte er auf Listenplatz eins.

Bei den

...