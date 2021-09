Drei Weltklasse-Solisten zu Gast im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Nur drei Wochen nach dem gelungenen Auftaktkonzert wird die Saison der Kunstfreunde Bensheim am Samstag, 9. Oktober, 20 Uhr, fortgesetzt. Zu Gast im Parktheater ist ein Trio aus drei Weltklasse-Solisten: Sebastian Manz (Klarinette), Maximilian Hornung (Cello) und Herbert Schuch (Klavier). Alle drei sind in Bensheim keine Unbekannten und haben schon – teils mehrfach – bei den Kunstfreunden gespielt. In dieser Formation ist ihr Auftritt aber eine Premiere im Parktheater.

Sebastian Manz, internationaler Solist, Kammermusiker und Solo-Klarinettist des SWR-Symphonieorchesters, feierte seinen großen Durchbruch 2008 beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Dort erhielt er den 1. Preis in der Kategorie Klarinette, der seit 40 Jahren nicht mehr in dieser Rubrik vergeben worden war, sowie den begehrten Publikumspreis und weitere Sonderpreise. Seitdem wurde er dreimal mit dem Echo Klassik für herausragende CD-Einspielungen ausgezeichnet und erhielt den begehrten „Emerging Artist Award“ in New York.

Sohn zweier Pianisten

Drei internationale Top-Solisten sind beim nächsten Konzert der Kunstfreunde Bensheim zu Gast im Parktheater (v.l.): Sebastian Manz, Maximilian Hornung und Herbert Schuch. © Marco Borggreve (2), Felix Broede

Als Enkel des russischen Geigers Boris Goldstein fand der 1986 in Hannover geborene Sohn zweier Pianisten seine musikalischen Wurzeln im deutsch-russischen Elternhaus. Mit sechs Jahren sang Sebastian Manz im Knabenchor, lernte zunächst das Klavierspiel, konzentrierte sich aber bald auf die Klarinette. Keine Geringeren als Sabine Meyer und Rainer Wehle zählen zu seinen wichtigsten Lehrern und Förderern.

Mit bestechender Musikalität, instinktiver Stilsicherheit und einer außergewöhnlichen musikalischen Reife erobert der Cellist Maximilian Hornung die internationalen Konzertpodien. Gleich für sein erstes Album wurde er mit dem Echo Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres 2011 ausgezeichnet. 1986 in Augsburg geboren, erhielt er mit acht Jahren seinen ersten Cello-Unterricht. Seine Lehrer waren Eldar Issakadze, Thomas Grossenbacher und David Geringas. Nachdem er 2005 als Sieger des Deutschen Musikwettbewerbs hervortrat, gewann er 2007 als Cellist des Tecchler Trios, dem er bis 2011 angehörte, den Ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb. Im Alter von nur 23 Jahren wurde er erster Solocellist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und hatte diese Position bis 2013 inne.

Der Pianist Herbert Schuch hat sich mit seinen dramaturgisch durchdachten Konzertprogrammen und CD-Aufnahmen als einer der interessantesten Musiker seiner Generation einen Namen gemacht. 2013 erhielt er den Echo Klassik für seine Aufnahme des Klavierkonzerts von Viktor Ullmann sowie Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 gemeinsam mit dem WDR-Sinfonieorchester.

Herbert Schuch spielte als Kind zehn Jahre lang auch Geige und ist seitdem begeisterter Kammermusiker. Schuch wurde 1979 in Temeschburg (Rumänien) geboren. Nach erstem Klavierunterricht in seiner Heimatstadt übersiedelte die Familie 1988 nach Deutschland, wo er seither lebt. Seine musikalischen Studien setzte er bei Kurt Hantsch und dann bei Prof. Karl-Heinz Kämmerling am Salzburger Mozarteum fort.

In jüngster Zeit erfährt Herbert Schuch in besonderer Weise Prägung in der Begegnung und Arbeit mit Alfred Brendel. Internationales Aufsehen erregte er, als er innerhalb eines Jahres drei bedeutende Wettbewerbe in Folge gewann, den Casagrande-Wettbewerb, den London International Piano Competition und den Internationalen Beethovenwettbewerb Wien.

Rota, Bruch, Schumann Brahms

Auf dem Programm im Parktheater stehen an diesem Abend in der ersten Hälfte Werke des 20. Jahrhunderts von Giovanni Rota und Max Bruch. Die zweite Hälfte ist dann dem 19. Jahrhundert gewidmet, mit Stücken von Schumann und Brahms.

Ursprünglich war für dieses Konzert der junge Pianist Robert Neumann vorgesehen. Da er jedoch an diesem Tag einen Opus Klassik verliehen bekommt, musste er absagen. Kurzfristig ist es den Kunstfreunden gelungen, Herbert Schuch für den Klavierpart zu engagieren. Robert Neumann wird dennoch in dieser Saison noch im Parktheater zu hören sein. Im März ist ein Klavierabend mit dem aufstrebenden Pianisten geplant.

Beim Konzert gilt die 2G-Regel, Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene, ein entsprechender Nachweis ist mitzuführen. Karten gibt es online unter www.kunstfreunde-bensheim.de oder bei bekannten Vorverkaufsstellen. red