Drei Ostercamps der TSV Auerbach

Auerbach. Die TSV Auerbach bietet in der Woche nach den Feiertagen drei Ostercamps für Kinder und Jugendliche an. Die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen. Für das Camp „Quer durch die TSV“ vom 19. bis 21. April auf dem TSV-Gelände haben sich rund 30 Kinder angemeldet.

Die Abteilungen Cheerleading, Volleyball, Turnen, Musik, Badminton, Behindertensport, Wettkampfgymnastik und Tischtennis beteiligen sich vor- oder nachmittags mit einem je zweistündigen sportlichen und musischem Angebot zum Kennlernen der Sportarten und der Musikinstrumente. Das Programm wird in den beiden Sporthallen des Vereins und im Sport- und Bildungszentrum durchgeführt. Die kreativ-künstlerische Mittagspause wird in Kooperation mit dem Auerbacher Kur- und Verkehrsverein von Gabriele Mundt gestaltet. Das Projekt wird finanziell vom Bundesministerium für Familie, koordiniert vom Jugendkreisausschuss, unterstützt über das Programm „Kinder und Jugendliche: Aufholen nach Corona“. Während der Woche wird auch die Erste Kreisbeigeordnete, Diana Stolz, den Förderbescheid an den Vorstandsvorsitzenden und Hauptorganisator des Ostercamps, Joachim Vogt, überreichen.

Parallel vom 19. bis 22. April findet das schon traditionelle Fußballcamp statt mit mehr als 70 Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren – in Kooperation mit der JFV Alsbach/Bensheim. Der Jugendleiter der Fußballabteilung, Michael Brunner, ist der Hauptorganisator. Die Fußballplätze sowie das Jugendzentrum der TSV werden für dieses Camp genutzt.

Vom 19. bis 22. April steht das Handball-Camp der Flames/HSG an. Sarah van Gulik, die neue Jugendkoordinatorin der HSG, organisiert das Ostercamp in der Weststadthalle für die Jahrgänge 2008 bis 2010 und 2011 bis 2013. Sie zeichnet damit zum ersten Mal verantwortlich in ihrer neuen Funktion. Trainiert wird von 10 bis 16 Uhr. red