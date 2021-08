Drei Fraktionen schreiben ans RP

Bensheim. „Wir unterstützen die Argumente beider Ortsbeiräte von Fehlheim und Schwanheim und der Naturschutzverbände gegen die Groß-Kta im regionalen Grünzug zwischen Fehlheim und Schwanheim. Es gibt gute Argumente für zwei Kindertagesstätten jeweils eine in Fehlheim und in Schwanheim. Mit der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung geben wir uns nicht zufrieden, zumal es Alternativstandorte gibt. Wir hoffen auf die Berücksichtigung der Argumente im weiteren Verfahren“, fassen die Fraktionsvorsitzenden Doris Sterzelmaier und Moritz Müller (Bündnis 90/Die Grünen), Franz Apfel (Bürger für Bensheim) und Rolf Tiemann (Freie Wählergemeinschaft Bensheim) zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einem gemeinsamen Schreiben haben sich die drei Fraktionen an die Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid gewandt. Darin teilen sie unter anderem mit, das sie die Planung für falsch halten und listen in mehreren bereits bekannten und vorgebrachten Punkten auf, warum sie gegen das Vorhaben und für jeweils eine eigene Kita in Fehlheim und Schwanheim sind.

Die drei Fraktionen bitten abschließend darum, dass ihr Anliegen an die Fachabteilung im RP weitergeleitet wird. Die Offenlage zum Vorentwurf des Bebauungsplans findet bis zum 17. September statt. red