Bensheim. Aufgrund des Pandemiegeschehens werden drei Veranstaltungen abgesagt, die im Rahmen des städtischen Theaterspielplans 2021/2022 im Januar im Parktheater hätten stattfinden sollen.

Betroffen sind am 14. Januar „Die Reise der Verlorenen“, am 18. Januar „Von der Klassik zur Romantik“ und am 20. Januar „Don Quijote“. red