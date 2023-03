Für Auerbach gab es ein neues Staffellöschfahrzeug, in Gronau konnte das Mittlere Löschfahrzeug in Dienst gestellt werden: „Die Verjüngung unseres Fuhrparks schreitet weiter voran“, fasste Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn bei der Versammlung aller Bensheimer Feuerwehren am Freitag zusammen.

In diesem Jahr wird voraussichtlich die neue und dringend erwartete Drehleiter geliefert.

...