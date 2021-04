Dreharbeiten in der Innenstadt

Bensheim. Rund um den Bürgerwehrbrunnen ist gestern in der Innenstadt ein Filmset entstanden, Schilder im Stadtgebiet wiesen dem Team den Weg dorthin, Schilder „Achtung! Filmaufnahmen“ am Rande des Drehorts informierten Passanten. Immer mal wieder wurde kurzzeitig der Durchgang für Fußgänger gesperrt, dann nämlich, wenn die Kamera lief. Viel Technik war aufgebaut, zahlreiche Mitarbeiter waren unterwegs.

Gedreht wurde – wie bereits kürzlich in der Nachbarstadt Heppenheim (wir haben berichtet) – für den Kinder- und Familienfilm „Lucy wird jetzt Gangster“ von Till Endemann.

Wie wird man böse?

In der Komödie der Produktionsfirma „Indi Film“ geht es um die zehnjährige Lucy (gespielt von den Zwillingen Valeria und Violetta Arnemann). Das bisher brave Mädchen beschließt, eine Bank in der Fußgängerzone von Bietigheim-Bissingen zu überfallen. Anders weiß sie sich nicht zu helfen, um die Eisdiele ihrer Familie zu retten. Um ihr Ziel zu erreichen, nimmt sie Trainingseinheiten beim Klassen-Bad-Boy Tristan, um von ihm zu lernen, wie man extrem skrupellos und böse wird.

In Bensheim sind bis 6. Mai insgesamt neun Drehtage an verschiedenen Örtlichkeiten angesetzt. Auch am Dienstag war das Filmteam bereits im Einsatz. Gedreht wird noch bis Mitte Juni in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Gefördert wird der Film unter anderem von der MFG Baden-Württemberg und Hessen Film. thz/red

