Drachenfest des Familienzentrums

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim veranstaltet am Donnerstag (13.) von 15 bis 17 Uhr ein Drachenfest für Familien am Segelflugplatz in Schwanheim.

An diesem Nachmittag können die Kinder gemeinsam ihre Drachen steigen lassen. Wenn alle Drachen in der Luft sind, ergibt das ein schönes Bild und es ist ein wundervolles Erlebnis für die ganze Familie.

Zum Abschluss gibt es für die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich bei warmer Kürbissuppe zusammenzusetzen und den Ausflug ausklingen zu lassen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Bei Fragen und für die Anmeldung steht das Familienzentrum per Telefon unter 06251/8053110 oder per Mail partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. red