Bensheim. Mal wieder den Drachenturm erklimmen oder Neues entdecken? Am Mittwoch, 30. Juni, sind die Drachenberge am Berliner Ring für Familien und Freunde der Anlage in der Zeit von 16 bis 20 Uhr für freies Spielen geöffnet. Das Hygienekonzept muss beachtet und Abstände müssen eingehalten werden, teilt der Verein Sterntaler mit. Am Eingang wird es eine Liste geben, in der die Kontaktdaten eingetragen werden müssen. red/

AdUnit urban-intext1