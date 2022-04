Drachenberge in Bensheim geöffnet

Bensheim. Am Karfreitag, 15. April, von 12 bis 16 Uhr findet der erste Tag der offenen Tür in diesem Jahr an den Drachenbergen in Bensheim statt. „Endlich können sich die Besucher vom Fortschritt der Anlage überzeugen“, schreibt Volker Beetz, Vorsitzender des Vereins Sterntaler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Februar wurde die neue Burgspielanlage angeliefert. Hier bekomme man schon einmal einen Eindruck von diesem neuen Highlight. Tunnelsystem, Rammbockschaukel, Burgverlies zum Schlafen und eine Zugbrücke gehören zu diesem Teilbereich der Drachenberge. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Spielburg „Drachenstein“ noch im Herbst zum zehnjährigen Vereinsjubiläum erstmals nutzbar sein wird.

In der ruhigen Atmosphäre der naturnahen Anlage zu Karfreitag hofft der Verein auf viele Besucher. Für das leibliche Wohl ist durch den Verein gesorgt. Es ist eine Benefizveranstaltung des Fördervereins. Der Erlös fließt wieder in vollem Umfang in die Drachenberge. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2