Dornröschen für Erwachsene

Bensheim. Lustig-freche Unterhaltung verspricht der Theaterabend mit der Musikbühne Mannheim am Donnerstag (19.) um 20 Uhr im Parktheater. „Dornröschen – nur für Erwachsene“ ist der Titel des Musicals von Eberhard Streul.

Zum Inhalt: „Ist Dornröschen ein Kuckuckskind? Und der Stich an der Spindel, ist er wirklich der Auslöser für den hundertjährigen Schlaf? Der junge Prinz wurde in der fraglichen Nacht bei ihr gesehen. Haben die da wirklich nur gesponnen? Jedenfalls wachen Dornröschen und der gesamte Hof nach hundert Jahren in einer völlig neuen Zeit auf. Jetzt halten sich die Leute kleine schwarze Kästchen vor die Nase. Künstliche Intelligenz nimmt ihnen das Denken vollständig ab.“

Eintrittskarten gibt es unter anderem bei der Tourist-Information (Telefon 06251/8696101) sowie im Internet unter reservix.de. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim, Dauer der Aufführung: 75 Minuten, keine Pause. ps