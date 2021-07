Doris Mäurer bleibt Präsidentin

Bensheim. Kürzlich fand im Hotel Felix die diesjährige Ämterübergabe des Inner Wheel Clubs Bensheim-Lampertheim statt. Doch eine Ämterübergabe im eigentlichen Sinn gab es nur auf zwei Positionen. Die weiteren Ämter werden durch die vorherigen Inhaber besetzt.

So bleibt Doris Mäurer auch für die kommende Amtszeit Präsidentin, ihr zu Seite steht Carola Beck als Vize und gleichzeitig Sekretärin. Weiter im Vorstand sind Brigitte Merkel zuständig für die Kasse, Stephanie Möller als Beauftragte für den internationalen Dienst, Christa Haebler als Clubmeisterin und Rita Pietralla als Internetbeauftragte und zuständig für die Pressearbeit.

Karin Koch gehört zu dem erweiterten Vorstand. Dem angeschlossenen Förderverein steht weiterhin Alice Schwabenland vor. Der Club konnte im vergangenen Jahr trotz Corona-Pandemie einen Teil seiner, durch die Statuten festgelegten Maßnahmen mit Erfolg durch führen.

Hierzu gehören die Unterstützung der Bensheimer Tafel, die Förderung des Vereins für Wohnungslosenhilfe und ein nationales Förderprojekt zur Unterstützung von Kindern aus sozial schwachen Familien. Zudem gab es an der Geschwister-Scholl-Schule zur Gestaltung der Außenfläche eine Baumpflanzaktion.

Inner Wheel ist eine internationale, von den Vereinten Nationen anerkannte Organisation von Frauen. Diese widmet sich als Serviceclub der Freundschaftspflege, unterstützt soziale und kulturelle Projekte und pflegt die internationale Verständigung.

Derzeit gibt weltweit rund 4000 Inner Wheel Clubs mit mehr als 100 000 Mitgliedern. Inner Wheel wurde 1924 gegründet und feiert in drei Jahren sein 100-jähriges Bestehen. In Bensheim ist der Club seit 2006 aktiv. red