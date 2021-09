Dorfrocker und Familientag

Gronau. „Am Abend des 21. Juni 1971 trafen sich in der alten Feuerwehrunterkunft, von den Gronauern bis heute liebevoll es Spritzehaisel genannt, eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren, die der Einladung des damaligen Feuerwehrkommandanten Philipp Stephan und dem späteren Jugendwart Edgar Bickel gefolgt waren, um sich einmal über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in Gronau informieren zu lassen. Bei entsprechendem Interesse wurde an diesem Tag die Gründung der Jugendfeuerwehr ins Auge gefasst.

Wie das Leben so spielt, wurde ausgerechnet in diesem Moment die aktive Wehr zu einem Hochwassereinsatz gerufen, den die Jugendlichen hautnah miterleben durften. Imponierend, wie für wohl jeden Jungen in diesem Alter, war der Einsatz vonPumpen und Schläuchen an jenem Abend, so dass insgesamt 23 Jugendliche sich bereiterklären, ihren Dienst in dieser neuen Jugendgruppe aufzunehmen.“ Die Jugendfeuerwehr Gronau war gegründet.

Die Gronauer Jugendfeuerwehr feiert am Wochenende Jubiläum. © Feuerwehr

Mit diesen Worten beginnt die Chronik der Jugendfeuerwehr Gronau. Damals wie heute ist diese Jugendgruppe nicht mehr aus dem Dorfgeschehen von Gronau wegzudenken. Sie ist ein fester Bestandteil der Gronauer Vereinskultur und Garant des Fortbestehens der Gronauer Feuerwehr.

Wie in allen Bensheimer Feuerwehren besteht auch die Feuerwehr Gronau rein aus freiwilligen Helferinnen und Helfern, die sich in ihrer Freizeit für das Wohl der Bürger engagieren.

Die Corona-Pandemie hat die Vereinsarbeit und somit auch die Jugendarbeit in allen Vereinen und Organisationen auf einen schweren Prüfstand gestellt. Umso mehr ist es erfreulich, dass die Gronauer Jugendfeuerwehr gestärkt aus dieser Pandemie hervorgetreten ist und nun voller Stolz das 50-jährige Jubiläum feiern kann. Beginnen werden die Festtage mit einer Open-Air-Veranstaltung oberhalb des Sportplatzes von Gronau am Freitag (17.). Es gelang, die Dorfrocker für diesen Abend zu gewinnen, und so erwartet die Gäste eine tolle Freiluftveranstaltung über den Dächern von Gronau.

Für alle Gäste stehen genügend Parkplätze unweit des Sportplatzes zur Verfügung. Jedoch ist zu empfehlen, Fahrgemeinschaften zu bilden. Beginn des Open-Air-Konzerts ist um 19 Uhr; Einlass ab 18 Uhr. Es wird gebeten, die Nachweise zur Einhaltung der 3 G-Regeln am Eingangsbereich bereit zu halten.

Weiter gehst es am Sonntag (19.) mit einem Festakt am Gerätehaus der Feuerwehr Gronau, bei dem Mitglieder für ihre 50-jährige Treue geehrt werden. Anschließend heißt es für die Jugendlichen und Kinder „Spiel und Spaß um die Feuerwehr“. Viele verschiedene Spiele wurden vorbereitet. Auch eine „Feuerwehrauto-Hubs Burg“ darf an diesem Nachmittag nicht fehlen. Der Festakt beginnt um 10 Uhr. Wie am Freitagabend sind die Nachweise zur Einhaltung der 3-G-Regeln am Eingangsbereich bereit zu halten.

Bei allen Veranstaltungen werden coronakonform Speisen, Getränke und am Sonntag Kaffee und Kuchen angeboten. Es wird bei den Gronauer Bürgern um Verständnis für eventuelle Behinderungen durch das erhöhte Verkehrsaufkommen gebeten, schreibt die Feuerwehr. red

